Apocalipsis en Tenerife: así quedarían el Teide, Anaga y los espacios más emblemáticas de la Isla, según la IA

El creador digital Jorge Leal, @jorjadas en Instagram, ha publicado un nuevo trabajo en el que imagina, gracias a la inteligencia artificial, cómo sería el Apocalipsis en la isla de Tenerife.
“Continuamos con el trabajo de Apocalipsis en Canarias con IA, hoy Tenerife por petición del público. Recuerden es solo una simulación”, explica en la descripción de la publicación.
Las imágenes muestran una erupción en el Teide, vista desde distintos puntos de la Isla, incluso desde el aire, que da paso a una sucesión de escenas del Apocalipsis en diferentes municipios.
El montaje recrea el desmoronamiento del Paisaje Lunar de Vilaflor, el Elevador de Aguas de Gordejuela en Los Realejos, el Drago Milenario de Icod de los Vinos o el Auditorio de Tenerife, entre otros.
Asimismo, se ve cómo se agrietan la Plaza de España, la Torre de la Concepción de La Laguna, la Basílica de Candelaria, el Teatro Leal o el Monumento a la Pescadora en el Puerto de la Cruz.
El vídeo también muestra ríos de lava recorriendo los montes de Anaga y arrasando el paisaje de laurisilva, además de incendios y escenas de impacto en varios espacios turísticos. Entre ellas, los acuarios del Loro Parque explotando con el agua saliendo a presión, el tren del parque engullido por la tierra, así como el Siam Park desplomándose y siendo igualmente engullido.
Apocalipsis con erupción, inundaciones e incendios
Las secuencias incluyen además inundaciones en Garachico y Taganana, la caída del teleférico desde gran altura, y hasta la destrucción del monumento a Franco situado en la avenida de Anaga de Santa Cruz de Tenerife, que parece ser el único medio para que se retire.
El montaje continúa con las montañas de Anaga derrumbándose, el tranvía de La Laguna cayendo al vacío y provocando un incendio, antes de cerrar con un mensaje aclaratorio: “Es una muestra de lo que la tecnología puede simular. Es una simulación, que no cunda el pánico. Estamos a salvo”.
El perfil de Jorge Leal está especializado en diseño gráfico, retoque digital, fotografía y creatividad, y desde él comparte habitualmente vídeos generados con inteligencia artificial.