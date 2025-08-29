Una avería deja sin agua a 20.000 personas en Santa Cruz de Tenerife

La Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife (Emmasa) ha informado de una interrupción programada en el suministro de agua este viernes, 29 de agosto, debido a una avería en la red principal de distribución localizada en la Rambla de Santa Cruz, a la altura del Cuartel Almeyda.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Servicios Públicos y de Emmasa, ha detallado que la incidencia afecta a unas 20.000 personas de distintos barrios del municipio.
El problema se originó durante la ejecución de las obras en la Rambla cuando, al realizar trabajos para nuevos alcorques, se dañó la red general de distribución conectada al depósito de Fumero, lo que obligó a su cierre.
Mientras se desarrollan los trabajos de reparación, se están ejecutando actuaciones previas en la red para minimizar el impacto en la ciudadanía.
Zonas sin suministro de agua
La calle La Rosa y el tramo final de la Rambla permanecen sin suministro de agua.
En otros puntos de la ciudad, como El Toscal, La Marina, la plaza de España y Residencial Anaga, el servicio se mantiene, aunque con una presión inferior a la habitual, lo que podría ocasionar problemas de abastecimiento en edificios de mayor altura.
Los equipos técnicos de la empresa adjudicataria trabajan de forma ininterrumpida para restablecer la normalidad, que, según las previsiones, podría lograrse alrededor de las 18:00 horas de este mismo día.
Emmasa recomienda a los vecinos utilizar los depósitos de reserva durante la incidencia.