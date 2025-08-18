“Marrón y con mal olor”: denuncian el estado del agua corriente en un municipio de Tenerife

El Grupo Municipal Socialista en San Miguel de Abona ha solicitado al pleno la puesta en marcha, con carácter urgente, de una investigación técnica que determine el estado del agua que llega a los grifos del barrio de Guargacho, tras las quejas vecinales por su coloración marrón y el mal olor detectado.
La propuesta fue planteada en la última sesión plenaria por la concejala Érika Sánchez Quintero, quien trasladó la preocupación de los residentes. “No se trata de un asunto menor: hablamos del agua, un recurso básico en la vida diaria. La ciudadanía merece información clara y soluciones inmediatas”, señaló la edil socialista.
Aunque en la mayor parte del municipio el agua de red no se destina al consumo directo, los vecinos la emplean a diario en tareas esenciales como el aseo personal o la limpieza, lo que ha incrementado la inquietud por la situación detectada en Guargacho.
Desde el PSOE se insiste en que el estudio solicitado debe ser acompañado de un compromiso de transparencia, de manera que los resultados del informe se difundan públicamente a través de los canales municipales para ofrecer garantías y una respuesta clara a la población