Los vecinos se quejan de un hombre en un popular barrio de Tenerife, acude la policía y acaba detenido

El hombre ha entrado ya en prisión
La Policía Nacional monta un dispositivo en Tenerife para detener al joven que cometió cinco delitos idénticos en tiempo récord
Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un punto activo de venta de cocaína en el barrio de San Matías, en La Laguna.

La investigación se inició tras diversas informaciones que apuntaban a que un hombre de 32 años se dedicaba a la venta de cocaína a pequeña y mediana escala, suministrando tanto a consumidores finales como a otros traficantes minoristas desde su domicilio en el barrio de San Matías.

Así, en la madrugada del pasado 21 de agosto, los agentes realizaron una entrada y registro en el domicilio del investigado bajo autorización judicial.

Como resultado del operativo, se incautaron 1.852 gramos de cocaína, una ballesta técnica, un táser eléctrico y 1.185 euros en efectivo. Durante la intervención, también se procedió a la detención del principal investigado.

El hombre fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión provisional como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

La operación ha supuesto la desactivación de un importante punto de venta de cocaína en el barrio de San Matías, la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

