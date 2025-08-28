Turistas ponen su vida en juego en el Puerto de la Cruz por darse un baño

El mal estado del mar provocó que durante la jornada de ayer varios municipios acordaran cerrar sus playas y lugares de baño. Más allá de estas situaciones, en sentido común, con algunas playas en Tenerife que requieren de cautela, hace que no sea la mejor opción entrar al mar según esté la marea, algo que no ha ocurrido con unos turista en el Puerto de la Cruz.
La cuenta de Instagram Socorristas Guardavidas Puerto de la Cruz, ha compartido un vídeo en el que se puede ver a dos personas poniendo su vida en riesgo pese al fuerte oleaje.
Este tipo de situaciones no solo pone en peligro sus vidas sino, en caso de complicaciones, de aquellas personas que tendrían que auxiliarlos.
“Éste es el motivo por el que tenemos que cerrar el acceso: irresponsabilidad y temeridad sobretodo de turistas”, señalan.