Salta al mar desde gran altura en Tenerife y desata las críticas: “Imprudencia y temeridad”

Las críticas se han despertado en redes sociales tras la publicación de un vídeo en la cuenta de Instagram Tenerife Quejas Vecinales, en el que se ve a una persona saltando al mar desde una gran altura en el Puerto de la Cruz, en una zona donde se aprecian rocas muy cerca del punto de caída.
“Imprudencia y temeridad en Tenerife, se lanza al mar desde una altura imprudente jugándose la vida de manera absurda e inconsciente“, escribe el perfil, que aclara que se trata de un vídeo de este mismo miércoles, 13 de agosto.
Las imágenes han generado numerosos comentarios. Algunos critican que, a pesar de que la Policía Local se encuentra a poca distancia, nadie interviene ni avisa. Otros recuerdan que esta práctica se realizaba hace años, pero advierten de que es muy peligrosa, sobre todo para quienes no conocen bien el lugar. “Deberían prohibirlo y tomar medidas”, apuntan.
Entre las reacciones también hay comparaciones con el balconing, menciones a la presencia de grandes rocas en la zona y mensajes que insisten en no aplaudir este tipo de saltos, ya que en ocasiones han terminado con consecuencias graves.
Saltos de este tipo pueden conllevar riesgos importantes, especialmente si el impacto se produce contra rocas o si la entrada en el agua no se realiza de forma correcta.
Entre las posibles consecuencias se incluyen traumatismos craneoencefálicos, fracturas, lesiones en la columna vertebral, daños internos e incluso ahogamiento por pérdida de conocimiento tras el impacto.
Además, factores como la altura, la profundidad real del agua o las corrientes marinas pueden aumentar significativamente la peligrosidad de esta práctica.