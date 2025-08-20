La basura se acumula y los jardines se echan a perder en el aeropuerto Tenerife Sur

La basura se acumula y los jardines del entorno del aeropuerto Tenerife Sur se echan a perder tras varios meses de desatención y falta de mantenimiento. Tras rescindir a principios de año el contrato con la empresa que prestaba el servicio, AENA convocó un nuevo concurso, que quedó desierto en mayo, por lo que hasta el momento no hay nadie que se haga cargo del mantenimiento de estas zonas.
Son varias las entidades, como el Foro de Amigos del Sur de Tenerife (FAST) o el Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife (CEST), que han manifestado su malestar por la que consideran la primera imagen que obtienen de Tenerife los turistas a su llegada a la Isla.
Ayer, el Centro de Iniciativas Turísticas del Sur de Tenerife (CIT Sur), quiso sumarse y expresar su “profunda preocupación ante el estado de abandono que presentan los jardines y zonas verdes del aeropuerto Tenerife Sur Reina Sofía, una situación que además genera un grave problema de insalubridad debido a la acumulación de basuras y residuos en sus instalaciones exteriores.
El CIT Sur continúa su protesta señalando que “esta imagen, percibida por miles de usuarios de la terminal aeroportuaria -viajeros, turistas y residentes-, resulta insostenible en un aeropuerto internacional y perjudica tanto la percepción de calidad como la hospitalidad que debe caracterizar a Tenerife como destino turístico de primer nivel”.
Por su parte, el Círculo de Empresarios, afirmó no entender “la pasividad de AENA ante la situación vergonzosa de los jardines y entornos de los aeropuertos Reina Sofía y Los Rodeos–Ciudad de La Laguna. Lo que deberían ser la carta de presentación de nuestro destino turístico se ha convertido en espacios de suciedad y abandono, denunciados incluso por los propios turistas en redes sociales con imágenes y comentarios que nos avergüenzan como isla”.
El CEST insta a AENA a actuar de inmediato. “No podemos permitir que los aeropuertos de Tenerife proyecten una imagen tercermundista, dañando la reputación de nuestro destino y la experiencia de quienes nos visitan. La limpieza y el cuidado de nuestros aeropuertos no es un lujo, es una necesidad urgente”, señaló.
Asimismo, el CIT Sur recordó que la Ley de Contratos del Sector Público en España contempla diferentes alternativas y mecanismos de carácter temporal, incluidos los procedimientos de emergencia, que permiten a la Administración actuar de forma inmediata mientras se resuelve una licitación definitiva y estable para la correcta gestión del servicio.
Su presidente, Rafael Dolado, dijo que “no es necesario esperar a que se agraven las situaciones cuando la propia ley ofrece mecanismos que permiten actuar de manera inmediata, y este es un claro ejemplo que justifica plenamente su aplicación.”
Por ello, desde el CIT Sur “instamos a AENA, como ente gestor del aeropuerto, a activar de manera urgente estas fórmulas legales, con el objetivo de mitigar de inmediato tanto el deterioro estético como la situación de insalubridad actual, evitando así que continúe agravándose una problemática que atenta contra la imagen y el prestigio del destino, y que afecta a usuarios y residentes por igual”.