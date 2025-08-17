Llega a Tenerife el Strawberry Glaze Skin Smoothie, el batido viral que “realza tu belleza”

Es una de las bebidas de moda y aseguran que, además, provoca que tu piel esté más sana y reluciente. El Strawberry Glaze Skin Smoothie es un batido que combina varios ingredientes y que se ha viralizado en redes sociales. Muy pronto podrás tomarlo en Tenerife.
La cuenta de Instragram Paseando por Santa Cruz publica que el batido podrá ser consumido en Tenerife, concretamente en Como en Casa Lila, haciendo las delicias de aquellos seguidores de todo lo viral.
¿Por qué es tan popular este batido?
En redes sociales, un nuevo batido está causando sensación: el Strawberry Glaze Skin Smoothie. Se trata de una bebida que combina fresas, aguacate, dátiles, crema de coco y colágeno, entre otros ingredientes, y que se ha convertido en tendencia gracias a su promesa de mejorar la salud de la piel y aportar un brillo natural. “Realza tu belleza”, dicen aquellas celebridades que dicen consumirlo.
La popularidad de este batido nació en Estados Unidos, donde influencers y celebridades comenzaron a mostrarlo como parte de sus rutinas de belleza y bienestar. El nombre, inspirado en la textura jugosa y brillante de la fresa, hace referencia al acabado que muchas personas buscan en el cuidado facial: una piel radiante, jugosa y con aspecto saludable.
¿Qué lleva el Strawberry Glaze Skin Smoothie?
La receta más compartida en TikTok e Instagram incluye:
- Fresas frescas: ricas en vitamina C y antioxidantes.
- Aguacate: fuente de grasas saludables que ayudan a la elasticidad de la piel.
- Dátiles: endulzante natural con fibra y minerales.
- Crema de coco: aporta una textura cremosa y ácidos grasos beneficiosos.
- Colágeno en polvo: suplemento que apoya la firmeza y regeneración cutánea.
Algunos lo acompañan con semillas de chía o proteína vegetal para hacerlo aún más nutritivo.
Más que una moda de TikTok
Aunque no existe una base científica sólida que garantice resultados inmediatos en la piel, sí es cierto que el Strawberry Glaze Skin Smoothie incluye ingredientes asociados a una dieta saludable y rica en antioxidantes. Esto, sumado a la tendencia de buscar alternativas naturales para el cuidado de la piel, ha convertido al batido en un fenómeno viral.
El atractivo de lo “glowy”
El concepto de “piel glaseada” o glazed skin ya estaba en auge en el mundo de la cosmética, con rutinas enfocadas en la hidratación intensa y el brillo natural. Ahora, este batido parece llevar esa idea a la alimentación, reforzando la conexión entre nutrición y cuidado personal.