Buscan a Erika, desaparecida en Tenerife: su caso es muy urgente

SOS Desaparecidos ha lanzado una alerta para tartar de localizar a Rika G.P. Arroyo, quien desapareció en Tenerife el pasado 21 de agosto.
La desaparecida, de 17 años, fue vista por última vez en Santa Cruz de Tenerife. Su caso es de alta vulnerabilidad.
Erika mide entre 1,60 y 1,70 metros, es de complexión normal y tiene el pelo y los ojos castaños
Desde la asociación instan a las personas que dispongan de algún dato que facilite la localización de cualquier otro desaparecido que contacten con el teléfono 868 286 726.
