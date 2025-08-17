Buscan a Minerva de los Milagros, desaparecida en Canarias

La asociación SOS Desaparecidos ha lanzado un mensaje de ayuda para tratar de localizar a Minerva de los Milagros A.P., una mujer de 38 años desaparecida en Las Palmas de Gran Canaria.
La mujer desapareció el 01 de agosto y, según la descripción aportada por la asociación, mide 1,62 metros, es de complexión delgada y tiene el pelo largo, negro y rizado, con ojos color negros.
🆘DESAPARECIDA— ALERTA DESAPARECIDOS (@sosdesaparecido) August 17, 2025
🟠 Persona Vulnerable #sosdesaparecidos #Desaparecido #Missing #España #LasPalmas #GranCanaria
Fuente: sosdesaparecidos
Síguenos @sosdesaparecido pic.twitter.com/aPpWHIFOcw
Desde la asociación piden a todas aquellas personas que puedan aportar cualquier información se dirijan a los teléfonos 868 286 726 y al e-mail info@sosdesaparecidos.es.