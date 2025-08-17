sucesos

Buscan a Minerva de los Milagros, desaparecida en Canarias

Desde SOS Desaparecidos piden colaboración ciudadana difundiendo su imagen y datos
La asociación SOS Desaparecidos ha lanzado un mensaje de ayuda para tratar de localizar Minerva de los Milagros A.P., una mujer de 38 años desaparecida en Las Palmas de Gran Canaria.

La mujer desapareció el 01 de agosto y, según la descripción aportada por la asociación, mide 1,62 metros, es de complexión delgada y tiene el pelo largo, negro y rizado, con ojos color negros.

Desde la asociación piden a todas aquellas personas que puedan aportar cualquier información se dirijan a los teléfonos 868 286 726 y al e-mail info@sosdesaparecidos.es.

