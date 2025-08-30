Un camino para pararle los pies al cáncer de mama

El vuelo de Binter que despegará a primera hora de esta mañana desde el aeropuerto Tenerife Sur hacia Vigo llevará entre su pasaje a un grupo muy especial formado por 40 personas, la mayoría con cáncer de mama, que ponen rumbo al Camino de Santiago en un nuevo e ilusionante reto promovido por la Fundación canaria Carrera por la Vida.
Nada más despegar, los miembros de la expedición podrán disfrutar del primer regalo del viaje: la visión desde lo más alto de los primeros destellos del sol en el horizonte, una estampa llena de vida que formará parte de la selección de imágenes que día a día irán completando el álbum de una experiencia inolvidable.
Por delante, les esperan una semana de aventura y convivencia, de desafíos y recuerdos, de esfuerzos y emociones, que desembocará entre aplausos, abrazos y lágrimas en la Catedral de Santiago de Compostela, punto de llegada de las mareas de peregrinos.
La expedición parte con “mucha ilusión y hasta nerviosismo”, apuntó ayer a este periódico Brigitte Gypen, presidenta de la Fundación canaria Carrera por la Vida, que lidera el grupo en su tercer viaje consecutivo al Camino de Santiago. “Hay muchas ganas entre todas las participantes (la mayoría son mujeres), como manifestaron en la última reunión que hicimos para repartir las camisetas, los itinerarios y algunos obsequios”, subrayó.
NUEVO ITINERARIO
La novedad de este año será el cambio de itinerario. Después de dos ediciones por el Camino Francés, en esta ocasión las peregrinas isleñas transitarán por la ruta portuguesa, caracterizada por su gran vegetación, a la que ha respetado la ola de incendios que este mes ha asolado Galicia.
Mañana mismo comenzará la primera de las seis caminatas previstas para recorrer alrededor de 125 kilómetros, con tramos diarios de entre 15 y 21 kilómetros, hasta llegar a la plaza del Obradoiro el viernes. Serán marchas “llenas de magia y para compartir experiencias, porque aquí nadie va a estar sola o sentirse sola”, subraya Gypen, que recuerda el lema de la Fundación que preside cada viaje a tierras gallegas: “El camino es la meta”. Y enfatiza: “Hay que disfrutarlo y sentirlo”.
El grupo de viajeras con cáncer de mama, entre ellas la periodista Yaiza Díaz (madrina de la última edición de Carrera por la Vida), lo completan cinco monitores y un fisioterapeuta, además del “coche escoba” para transportar a las caminantes que, en un momento dado, se queden sin fuerzas.
Brigitte Gypen define a la expedición, que cuenta con tres repetidoras, como “el grupo más grande y diverso que hemos tenido hasta ahora, con personas que van desde los veintitantos años a los 82”. Todas dispondrán de un “día extra” para reponer fuerzas y conocer Santiago de Compostela, antes de emprender el viaje de vuelta desde Vigo, el domingo 7 de septiembre.
En la primera de las caminatas participará Esther Rivero, concejala de Salud del Ayuntamiento de Adeje, área que colabora con Carrera por la Vida en este viaje, al igual que la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias.