Canarias, el horno de España: las Islas marcan este sábado la temperatura más alta de todo el país

Las Islas Canarias han marcado este sábado la temperatura más alta de toda España, según los datos actualizados a las 19.22 horas por las estaciones meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En la estación de Tasarte, en La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria), el termómetro ha alcanzado los 43,5 grados a las 18.00 horas, situándose como la cifra más elevada registrada en el país en esta jornada.
El segundo valor más alto se ha producido en Candeleda (Ávila), con 42,2 grados a las 17.20 horas, seguido de Bailén (Jaén), donde se ha llegado a 42,1 grados a las 18.00 horas.
La lista de máximas continua con Torla – Ordesa (Huesca), con 41,8 grados a las 15.10 horas, y Antigua (Fuerteventura), que ha igualado esa marca a las 17.00 horas. En Oropesa (Toledo) se han anotado 41,7 grados a las 16.40 horas, mientras que Torrecilla de los Ángeles (Cáceres) y Plasencia (Cáceres) han registrado 41,5 grados, a las 16.50 y 17.20 horas, respectivamente.
En el mismo rango de temperaturas, Baeza (Jaén) también ha alcanzado 41,5 grados a las 18.00 horas, y Córdoba, Prágdena (Córdoba) cierra el listado de las 10 temperaturas más altas del país con 41,4 grados a las 16.30 horas.
Además de las temperaturas extremas, Canarias registró algunas de las mayores rachas de viento del país. En Izaña (Tenerife) se alcanzaron 74 km/h a las 15.20 horas, mientras que en Suerte Alta – Agaete (Gran Canaria) se midieron 69 km/h a las 00.10 horas. También destacaron La Graciosa (Lanzarote), con 60 km/h a las 13.30 horas, y el aeropuerto de Gran Canaria, con 58 km/h a las 00.10 horas.
En cuanto a la velocidad media máxima del viento, Izaña lideró en el Archipiélago con 53 km/h a las 12.20 horas, seguida por Suerte Alta – Agaete con 52 km/h, La Graciosa con 49 km/h, aeropuerto de Gran Canaria con 44 km/h y aeropuerto Tenerife Sur con 42 km/h.