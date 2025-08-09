La ola de calor en Canarias deja una noche tórrida en seis municipios: más de 30ºC en plena madrugada

Seis estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) han registrado temperaturas por encima de los 30 grados centígrados (ºC) durante la madrugada de este sábado. Una jornada que estará marcada por la ola de calor, que este fin de semana influirá con mayor intensidad en el Archipiélago.
Por su parte, el Gobierno de Canarias activó ayer, viernes, la situación de alerta máxima por altas temperaturas por primera vez en todo el Archipiélago.
Además, todo apunta a que este episodio, que será más largo de lo previsto, podría durar hasta el miércoles.
Noche sofocante
La noche del viernes al sábado ha sido sofocante en diversos puntos de Canarias. De hecho, seis estaciones de la Aemet superaron los 30ºC: Agaete-Suerte Alta (34,6ºC), Agüimes (33,4ºC), San Bartolomé de Tirajana-Lomo Pedro Alfonso (31,4), Tejeda (31,4ºC), Pájara (31,4ºC) y El Pinar, La Dehesa (31,1).
Actualización de los avisos
Este sábado, todo el Archipiélago, salvo Gran Canaria –única Isla en rojo hoy–, se mantendrá en aviso naranja por temperaturas que podrían llegar a los 40ºC, principalmente en la provincia de Las Palmas, mientras que en Santa Cruz de Tenerife superará los 31ºC.
Si se cumplen las previsiones, el peor día de este episodio será el domingo, cuando Tenerife y Fuerteventura y Lanzarote también estarán en aviso rojo. El resto seguirá en naranja.