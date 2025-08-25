Txus Vidorreta analiza, una por una, a las nuevas caras de La Laguna Tenerife

La temporada 25/26 de La Laguna Tenerife comenzó hoy, en el Santiago Martín, con el primer entrenamiento de la pretemporada. Por delante, semanas de ajustes, de ir conociéndose unos a otros y, sobre todo, de ilusión. Txus Vidorreta, máximo responsable técnico de los insulares destacó las “muchas ganas” que hay en su vestuario por empezar.
“Tenemos alguna ausencia de los jugadores que están con sus selecciones pero, sobre todo, muchas presencias y muchas ganas. Los primeros son simepre un poco de tratar ir incorproando a los nuevos al sistema. Por suerte en una pretemporada no tienes que ir a sacado desde el primer día”, dijo.
Será dentro de dos semanas cuando La Laguna Tenerife juegue su primer encuentro de pretemporada, por lo que la clave es que el equipo se vaya conociendo, además de recuperar para la competición a un jugador como Fran Guerra: “Empieza ya con el grupo, aunque, seguramente, no haga todo el entrenamiento. El primer objetivo es siempre intrducir a los nuevos jugadores, nada más allá de eso. Para mí ahora lo más importante es centrarnos en Wesley y Héctor, porque el resto conocen los sistemas”.
Así ve Txus Vidorreta a los nuevos jugadores de La Laguna Tenerife
Wesley Van Beck (escolta). “Es un jugador que en cuanto al tiro tiene mucha eficacia desde la línea de tres puntos, por lo que puede jugar muchos de los movimientos que teníamos de siempre para Salin, Guy o Kramer. Sus características son también de un gran manejador, porque juega mucho bloqueo directo y puede generar sus propios puntos”.
Rokas Giedraitis (alero). “Es un todoterreno que puede hacernos el equipo más grande porque puede jugar de dos, pero viene para hacerlo de tres y tener sus opciones para lo que hacía Kramer. Puede darnos experiencia, tiro y rebote. Ha demostrado querer estar con nosotros, eso es muy importante”.
Héctor Alderete (ala-pívot). “Es un jugador muy completo. Aunque es joven tiene experiencia y ambición porque ha superado muchísimas adversidades. Es como nosotros, un luchador. Viene de una cantera importante y tiene una gran cultura deportiva. Creo que va a aprender mucho de Aaron y de Tim. Llega con mucha vocación de aprender”.
Dylan Bordón (base). “Nos permite empezar a pensar en el futuro, como Héctor o Kostas. Nos da cupo en la Champions. Aunque ahora estamos muy tranqulos con esta plantilla, también sabemos que tenemos que prepararnos para el futuro”.