Colisión múltiple en la TF-1: cinco vehículos implicados y retenciones

Una colisión en cadena ocurrida este domingo en la autopista del sur (TF-1), a la altura de Güímar, en sentido hacia Santa Cruz de Tenerife, ha generado importantes retenciones y la intervención de múltiples recursos de emergencia.
El accidente, que ha involucrado a cinco vehículos, obligó a activar un amplio dispositivo compuesto por ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), efectivos de la Guardia Civil, Bomberos de Tenerife y personal de Carreteras del Cabildo, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias
Retenciones y colapso en la TF-1
El siniestro ha provocado un notable colapso del tráfico en uno de los tramos más transitados de la TF-1. Las autoridades han recomendado precaución al circular por la zona y estar atentos a los desvíos provisionales o ralentizaciones.