El Costa Adeje Egatesa merece más en Lezama ante el Athletic (0-0)

En la pierna de Aithiara Carballo y en la cabeza de Carlota Suárez, en cada parte, estuvo el que hubiese sido un merecido triunfo del CD Tenerife femenino en la visita a Lezama ante el Athletic Club (0-0). Las guerreras gozaron de las ocasiones más claras, pero el disparo por alto de la canterana y el cabezazo de la gallega lo salvó la guardameta local Nanclares, que con la yema de los dedos desvió el balón al travesaño de su portería.
Eder Maestre, con bajas por sanción y lesión de algunas futbolistas de la plantilla blanquiazul, planteó sobre el verde un 1-5-3-2, con tres centrales, Fatou, Gavira y Vergés, y dos laterales de largo recorrido por ambas bandas: Aleksandra por derecha y Aithiara por izquierda. En la sala de máquinas Amani, Natalia Ramos y Paola Hernández. El representativo femenino aparte de las caras nuevas que han llegado en el presente mercado, también se reforzó con las canteranas tinerfeñas que rindieron a un gran nivel tras salir de sendas lesiones de rodilla. Arriba la futbolista más en forma, como demostró en pretemporada, Ouzraoui, acompañada por Ari Arias.
El punto, aunque es valioso por el rival y por el escenario, puede saber a poco porque el Costa Adeje Egatesa se mereció llevar los tres puntos. Noelia Ramos fue una espectadora más porque el rival no exigió más en ataque por causa del buen planteamiento de Maestre.
En el minuto 9, tras un saque de esquina de Natalia Ramos, Fatou remató de cabeza dentro del área pero el balón tropezó en el cuerpo de Maddi a saque de esquina.
En el minuto 30 llegó una de las dos acciones con mayor peligro del Athletic, tras una internada de Campos, que tras driblar a Noelia Ramos fuera del área ante la salida a la desesperada de la lagunera, y cuando iba a rematar a puerta vacía apareció Elba Vergés, que se lanzó al verde para desviar el balón y desbaratar la acción de la delantera vasca.
Tres minutos después, en el 33, Aithiara tuvo en sus botas el 0-1. Gran acción de Ouzraoui que llega hasta línea de fondo, y el centro de la muerte es rematado, sin oposición, por la delantera de La Orotava por encima de la portería de Nanclares. Con el 0-0 se llegó al descanso.
En la segunda parte, el partido no difirió mucho de lo acontecido en el primer acto, pese a los numerosos cambios y al lógico cansancio en las piernas tras el trabajo físico de pretemporada. Pese a ellos, ambos conjuntos gozaron de oportunidades para desnivelar el marcador.
La incisiva delantera marroquí fue un dolor de muelas para la defensa local. Ouzraoui lo intentó en los minutos 53 y 62 con sendos disparos. El primero salió desviado y el segundo salió mordido a las manos de Nanclares. En el 68, lo intentó Amani con un lanzamiento al borde del área que salió fuera por poco.
En el minuto 72 llegó la segunda ocasión de peligro del Athletic en todo el partido. Una acción individual de Amezaga, que llegó hasta línea de fondo y su centro atrás fue rematado por alto por Vilariño. En el 80, lo intentó Carlota con un cabezazo dentro del área, tras un pase largo de Fatou, pero el balón lo detuvo la guardameta local. En el 83, lo volvieron a intentar las guerreras a balón parado tras un centro al área de Natalia Ramos que remató de cabeza Vergés a manos de Nanclares.
En pleno acoso visitante, minuto 84, llegó la ocasión más clara del partido. Una pared entre Castelló y Aleksandra, la polaca libre de marca centró desde la banda derecha al corazón del área y Carlota remató de cabeza, desviando Nanclares con la punta de los dedos al travesaño. Pudo ser el 0-1, pero la guardameta local lo impidió con una soberbia intervención.
En el capítulo de destacados, el CD Tenerife femenino rayó a gran altura en todas sus líneas, pero el partido de la canterana Aithiara Carballo fue espectacular con un sube y baja continuo por la banda izquierda.
Próxima parada, sábado 6 de septiembre a las 11.00 horas, Sevilla FC en la Ciudad Deportiva Jesús Navas.
FICHA TÉCNICA:
0 ATHLETIC CLUB: Nanaclares, Elexpuru, Maddi, Bibi, Nerea Nevado, Lucía Baños, Zubieta, Sara Ortega, Agote, Campos y Oihana. También jugaron: Landaluze, Valero, Amezaga y Sanadri, Vilariño.
0 COSTA ADEJE TENERIFE EGATESA: Noelia Ramos, Aleksandra, Gavira, Bergés, Fatou, Paola, Natalia Ramos, Amani, Aithiara, Ouzraoui y Ari Arias. También jugaron: Carlota, Castelló, Bicho, Clau Blanco e Iratxe.
ÁRBITRA: Andrea Peláez. Amonestó a las visitantes Amani y Vergés.
INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la primera jornada de la Liga F Moeve femenina. Ciudad Deportiva de Lezama. 912 espectadores.