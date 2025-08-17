La suerte vuelve a sonreír a Canarias: el Cupón Extra de Verano de la ONCE reparte 800.000 euros

El Cupón Extra de Verano de la ONCE volvió a dejar fortuna en Canarias. Tras el éxito reciente del Euromillones y la Lotería Nacional, el sorteo celebrado el viernes 15 de agosto repartió un total de 800.000 euros en dos de las islas más emblemáticas: Tenerife y Lanzarote.
En conjunto, fueron 20 cupones los que resultaron ganadores, cada uno con un premio de 40.000 euros, lo que coloca al Archipiélago entre las regiones más afortunadas de España en este sorteo especial.
En el municipio de La Orotava (Tenerife) se distribuyeron 10 cupones premiados, que sumaron 400.000 euros en premios, una cantidad que repercute directamente en la economía local.
En Arrecife (Lanzarote) ocurrió lo mismo que en Tenerife: se vendieron 10 cupones ganadores, cada uno premiado con 40.000 euros, lo que supuso otros 400.000 euros repartidos en la capital lanzaroteña.
Este reparto equilibrado refuerza la posición de Canarias como una de las comunidades más agraciadas en esta edición del Extra de Verano, junto a territorios como Galicia, Andalucía o Extremadura, aunque en este caso con la particularidad de que la fortuna se concentró únicamente en dos municipios canarios.
Un sorteo que repartió más de 24 millones de euros en España
El Cupón Extra de Verano de la ONCE distribuyó un total de 24.160.000 euros en premios en todo el país, con distintas categorías:
- Un premio principal de 15 millones de euros, vendido en Granada.
- Seis premios de 1 millón de euros, entregados en comunidades como Cantabria, Galicia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía.
- 79 premios de 40.000 euros, entre los que se incluyen los 20 cupones canarios.
- 2.270 premios de 1.200 euros para cifras parciales.
Aunque el gran bote de 15 millones viajó a Granada y los de un millón se distribuyeron en lugares como Toledo, Lugo o Alicante, la importancia de Canarias radica en la acumulación de premios medios. Los 800.000 euros concentrados en La Orotava y Arrecife superan incluso la cantidad recibida en algunos premios individuales de millón de euros.
Con esta cifra, la comunidad autónoma se coloca entre las más favorecidas en relación al número de premios por punto de venta.