Última hora sobre la desaparición de Zinedine en Tenerife: su familia toma una drástica decisión

La Asociación SOS Desaparecidos emitía una alerta para localizar a Zinedine M, un joven francés de 20 años que se encuentra en paradero desconocido desde el pasado 8 de agosto en la playa de Almáciga, en Tenerife, cerca del macizo de Anaga.
Según ha informado su familia, el último contacto con él se produjo la noche de ese viernes, cuando envió un mensaje y una foto desde el agua. Hasta entonces, había mantenido comunicación varias veces al día.
🆘 DESAPARECIDO#sosdesaparecidos #Desaparecido #Missing #España #SantaCruzdeTenerife— ALERTA DESAPARECIDOS (@sosdesaparecido) August 13, 2025
Fuente: sosdesaparecidos
Síguenos @sosdesaparecido pic.twitter.com/FjEPy9puiy
Viajaba solo y acampaba en su coche de alquiler
Zinedine, que se encontraba de vacaciones solo por la Isla, se alojaba en un VW T-Roc blanco de alquiler, matrícula 6721 NCP, que utilizaba para acampar. En días anteriores había visitado otras zonas, como San Andrés, en la costa opuesta, y podría encontrarse aún en el área de Anaga.
Descripción física
El joven mide 1,85 metros, es de complexión corpulenta, tiene el cabello y barba cortos y rizados de color negro y los ojos negros. Vestía unas bermudas rosa.
La familia se une a la búsqueda
La familia de Zinedine, “extremadamente preocupada” por su desaparición, ha viajado a Tenerife para sumarse a las labores de búsqueda.
Cualquier persona que tenga información sobre su paradero o haya visto el vehículo puede ponerse en contacto con:
- El contacto de SOS Desaparecidos: 868 286 726
- Correo electrónico: enquiries@missingpersonstenerife.com o info@sosdesaparecidos.es
- Otro teléfono de contacto: +34 822 130 739