Buscan al joven Zinedine, desaparecido en Tenerife

SOS Desaparecidos ha activado una alerta este miércoles para localizar a Zinedine M., quien se encuentra desaparecido en Tenerife desde el pasado 8 de agosto.
El varon, de 20 años, mide 1,85 metros de estatura, es de complexión gruesa, y tiene el pelo negro y los ojos negros.
La última vez que fue visto, en la playa de Almáciga, Zinedine vestía bermudas rosa, la barba corta y perilla.
Desde SOS Desaparecidos instan a aquellas personas que puedan disponer de algún dato que permita localizar al joven a que contacten con el teléfono 868-286-726.