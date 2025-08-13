sucesos

Buscan al joven Zinedine, desaparecido en Tenerife

La última vez que fue visto, en la playa de Almáciga, vestía bermudas rosa, la barba corta y perilla
Desaparecido en Tenerife
Buscan al joven Zinedine, desaparecido en Tenerife. SOS Desaparecidos
SOS Desaparecidos ha activado una alerta este miércoles para localizar a Zinedine M., quien se encuentra desaparecido en Tenerife desde el pasado 8 de agosto.

El varon, de 20 años, mide 1,85 metros de estatura, es de complexión gruesa, y tiene el pelo negro y los ojos negros.

La última vez que fue visto, en la playa de Almáciga, Zinedine vestía bermudas rosa, la barba corta y perilla.

Desde SOS Desaparecidos instan a aquellas personas que puedan disponer de algún dato que permita localizar al joven a que contacten con el teléfono 868-286-726.

