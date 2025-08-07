Dos municipios canarios registran las temperaturas más altas del país

El municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz ha registrado este jueves, 7 de agosto, una de las temperaturas más altas del país, alcanzando los 35,8 grados a las 09:40 horas, según datos oficiales de las estaciones de la Aemet actualizados hasta las 11:30 horas.
El valor solo fue superado por Agüimes, en Gran Canaria, donde se llegaron a los 38,7 grados a las 11:00 horas.
Ambas localidades se sitúan así entre los diez puntos con máximas más elevadas de toda España, junto a estaciones como La Roda de Andalucía, Valdepeñas o Ciudad Real, donde los termómetros superaron los 35 grados durante la mañana.
Estas cifras se registran el mismo día en que la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha actualizado la situación meteorológica adversa en el Archipiélago.
Tenerife y Gran Canaria, en alerta por temperaturas extremas
La nueva declaración, que entra en vigor mañana, viernes 8 de agosto, a las 08:00 horas, eleva a situación de alerta el nivel de riesgo por altas temperaturas en Tenerife, que hasta ahora se encontraba en prealerta. Gran Canaria se mantiene también en alerta, mientras que Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro continúan en situación de prealerta.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apuntan a un episodio de calor de larga duración con temperaturas que podrán alcanzar o superar los 39 grados en las medianías y cumbres de Tenerife y Gran Canaria. Además, se prevé que las mínimas tropicales se sitúen entre los 27 y 30 grados en muchas zonas, sin apenas descenso térmico nocturno.
Las condiciones más extremas están previstas entre el sábado 9 y el lunes 11 de agosto, especialmente en el este, sur y oeste de Tenerife, así como en las cumbres y vertientes sureste de Gran Canaria. Sin embargo, la Aemet no descarta que este episodio cálido se prolongue hasta el miércoles 13.
El resto del Archipiélago también experimentará un ascenso térmico notable, con máximas cercanas a los 36-38 grados en La Palma, La Gomera y El Hierro, y temperaturas similares en las zonas interiores y orientadas al sureste de Lanzarote y Fuerteventura.
Por otro lado, la mínima más baja de la jornada en el conjunto de España se ha registrado en Puerto del Pico, en la provincia de Ávila, donde los termómetros marcaron 7,5 grados a las 06:50 horas. Otras estaciones peninsulares como Xinzo de Limia, Sanabria o Reinosa también anotaron valores inferiores a los 11 grados.