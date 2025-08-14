Un dron paraliza durante 40 minutos un aeropuerto canario: esta es la multa que le podría caer al propietario

La presencia de un dron en las inmediaciones del aeropuerto César Manrique-Lanzarote, obligaba ayer miércoles 13 de agosto, a paralizar todas las operaciones durante aproximadamente 40 minutos, según han informado los controladores aéreos.
El incidente se produjo en la cabecera de pista 03, donde se notificó la posible presencia del aparato no tripulado. Como medida de seguridad, se detuvieron tanto los aterrizajes como los despegues, afectando también a los vuelos interinsulares con destino a la Isla, que permanecieron en tierra mientras se resolvía la situación.
⚠️ La notificación de posible dron en la cabecera de pista 0️⃣3️⃣ del aeropuerto de #Lanzarote provoca que se paralicen ⛔️ todas las operaciones durante 40 minutos.— 😉Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) August 13, 2025
En ese período se han mantenido en tierra también los despegues interinsulares con destino Lanzarote. #SafetyFirst pic.twitter.com/NZnQRS9Ep6
La normativa vigente prohíbe de forma estricta el uso de drones en las zonas de aproximación y despegue de los aeropuertos, debido al riesgo que suponen para la seguridad aérea. Este tipo de incidentes puede derivar en retrasos, desvíos y la activación de protocolos de emergencia por parte de Aena y Enaire.
La multa a la que se puede enfrentar su propietario
- Multa administrativa de hasta 225.000 euros (cuando se trata de particulares).
- Si se tratara de una empresa u operador autorizado que incumple la normativa, la sanción podría ascender a 4,5 millones de euros.
- Además, podría haber responsabilidad penal si se demuestra que la acción puso en peligro vidas humanas o afectó gravemente a la seguridad aérea, con penas de prisión de 6 meses a 6 años según el Código Penal (art. 348).