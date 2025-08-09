El Cabildo de Tenerife licitará en 2026 la nueva glorieta de Las Chafiras

El Cabildo de Tenerife avanza para solucionar uno de los puntos más conflictivos de la red viaria insular: la intersección de la carretera TF-65 con el Polígono Industrial de Las Chafiras. En el entorno de los aparcamientos del guachinche La Maestra, y justo frente al centro comercial Alegría y una gasolinera, se proyecta la construcción de una nueva glorieta.
La previsión del Cabildo es licitar el proyecto en 2026 y ejecutar las obras entre 2026 y 2027, con el fin de coordinar los trabajos con otras intervenciones viarias estratégicas en la zona.
EJECUCIÓN EN OCHO MESES
Esta actuación, que también contempla la creación de un carril directo hacia la autopista en dirección al aeropuerto, tiene como objetivo aliviar la saturación de tráfico que desde hace años asfixia a este enclave, convertido en un auténtico cuello de botella para la movilidad del Sur.
La actuación, que cuenta con un presupuesto de 2,17 millones de euros y un plazo de ejecución estimado de ocho meses, se ha diseñado para responder a los graves problemas de ralentización, pérdida de capacidad de la vía y seguridad vial. Según los informes técnicos del Servicio de Carreteras, la congestión en esta zona “genera incrementos significativos en los tiempos de recorrido y afecta directamente al nivel de servicio de la vía”.
Las Chafiras, uno de los puntos con mayor densidad de tráfico no solo de Tenerife, sino de toda España, llegando a registrar hasta 100.000 vehículos diarios, ha vivido en los últimos años una situación crítica derivada de las obras.
La situación, marcada por atascos diarios, llegó a ser motivo de queja constante entre vecinos y visitantes, que no dudaban en caricaturizar el caos circulatorio como un problema crónico sin solución.
Para evitar el colapso total durante las obras, la Consejería de Carreteras tuvo que poner en marcha una solución de emergencia: la conocida como rotonda del Castillo, el nuevo acceso a Amarilla Golf y Los Abrigos, que fue construido a contrarreloj. Dámaso Arteaga, consejero insular del área, subrayó que se trató de “una obra estratégica que ordenó los flujos de entrada y salida hacia la TF-1 y el Polígono”.
El proyecto se encuentra a la espera de la tramitación de las expropiaciones necesarias. El Cabildo ha declarado la urgente ocupación de los terrenos afectados. En total, la intervención afecta a parcelas con una superficie de 3.013 m², cuyos bienes y derechos han sido objeto de exposición pública.
NUEVA REALIDAD
La ejecución de la nueva glorieta de Las Chafiras está directamente vinculada al desarrollo de las obras del enlace Las Chafiras-Oroteanda y el tercer carril de la TF-1.
La modificación del proyecto, ya en trámite, permitirá adaptar el diseño a la nueva realidad física de la zona tras las obras del tercer carril, los nuevos ramales habilitados y la glorieta de acceso a Las Chafiras