El PSOE consuma la expulsión de los dos ediles que entregaron la Alcaldía de Güímar a Luisi Castro

“El PSOE advirtió desde el primer momento de que apoyar una censura contra el gobierno del que formaban parte suponía romper el compromiso adquirido con la ciudadanía”. Con esta contundente afirmación, el PSOE de Güímar oficializó ayer la expulsión definitiva de los concejales José Miguel Hernández Fernández y Patricia Encinoso Pestano, un expediente disciplinario abierto desde Ferraz tras el respaldo de ambos a la moción de censura registrada el 28 de julio por los nueve concejales del PP y el también edil díscolo de Nueva Canarias Carlos Llarena. Sus apoyos resultaron determinantes para realojar a la popular Carmen Luisa Castro en la Alcaldía.
El movimiento destronó al nacionalista Gustavo Pérez (CC), que gobernaba junto al propio PSOE y Unidas Sí Se Puede. La dirección socialista calificó desde el primer momento la actuación de sus ediles como un caso de transfuguismo y abrió el expediente de expulsión apenas dos días después de registrarse.
Óscar Olave, secretario de Organización del PSOE de Tenerife, apuntó a este periódico que, con este proceso dictaminado, “la alcaldesa debe cesar a los concejales expulsados de todos los cargos de gobierno que ocupan y revocar las dedicaciones y retribuciones que resulten incompatibles con su condición de concejales no adscritos”, sostiene Olave. Advirtió, además, de que el partido no descarta acudir a los tribunales si esa exigencia “no se atiende”.
La agrupación socialista enmarca la expulsión en una defensa de los “compromisos adquiridos en las urnas”, más allá de lo orgánico. Sostienen que quienes impulsaron la censura “decidieron dar la espalda a sus compañeros, a la militancia y a los votantes” y, en consecuencia, “ya no representan al PSOE”. “La política no puede convertirse en un espacio donde todo vale”, reivindica el texto.