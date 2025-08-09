cultura

El cubano Ruzzo MC encabeza el cartel del Tazacorte Summer Fest

El encuentro musical del sábado 30 de agosto en el puerto del municipio palmero ha confirmado la participación de Renzzo el Selector, Fabrizio Salgado, T3nax y DJ Aguiloche
Ruzzo MC formó parte de Orishas hasta 2021. / DA
El Tazacorte Summer Fest contará en su tercera edición con una de las voces más emblemáticas del hip hop latino: Ruzzo MC, cofundador del grupo Orishas, que ofrecerá un espectáculo cargado de energía, nostalgia y mucho sabor cubano.

El festival tendrá lugar el sábado 30 de agosto en el Paseo Marítimo del puerto de Tazacorte (entre las 16.00 y las 02.00 horas del domingo 31) y en su cartel también están ya confirmados Renzzo el Selector, Fabrizio Salgado, T3nax y DJ Aguiloche.

En su actuación, Ruzzo MC rendirá homenaje a la banda que contribuyó a crear celebrando los 25 años de su álbum A lo cubano, pionero en fusionar el rap con los ritmos tradicionales de la isla caribeña, que incluye éxitos internacionales como el propio tema A lo cubano, Represent o Atrevido.

Ruzzo MC, con su nuevo grupo, La Osha, junto a artistas como Kiko Ruiz y B.Tal, repasará algunos de los temas más representativos de la emblemática banda acompañado de nuevas interpretaciones y una puesta en escena que promete emocionar tanto a los fans de siempre como a las nuevas generaciones. No faltarán temas que fusionan rap, son cubano y raíces afro. Quien fuera miembro de Orishas hasta 2021 ha recorrido el mundo y colaborado con artistas tan celebrados como Calle 13.

El Tazacorte Summer Fest, que es de entrada libre hasta completar el aforo y contará con una amplia zona gastronómica, está organizado por la productora local Casete Verde, promovido por el Ayuntamiento de Tazacorte y el Cabildo de La Palma y patrocinado por Gobierno de Canarias, Juventud Canaria, Fundación IDEO, Cerveza Dorada, Iberia Express, Eidetesa, Grupo Armas-Transmediterránea, Volkswagen Canarias, Meliá La Palma, Arehucas, Puerto de Indias, Coca-Cola, Ron Guajiro, Royal Bliss y Palmaflor.

