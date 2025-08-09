El cubano Ruzzo MC encabeza el cartel del Tazacorte Summer Fest

El Tazacorte Summer Fest contará en su tercera edición con una de las voces más emblemáticas del hip hop latino: Ruzzo MC, cofundador del grupo Orishas, que ofrecerá un espectáculo cargado de energía, nostalgia y mucho sabor cubano.
El festival tendrá lugar el sábado 30 de agosto en el Paseo Marítimo del puerto de Tazacorte (entre las 16.00 y las 02.00 horas del domingo 31) y en su cartel también están ya confirmados Renzzo el Selector, Fabrizio Salgado, T3nax y DJ Aguiloche.
En su actuación, Ruzzo MC rendirá homenaje a la banda que contribuyó a crear celebrando los 25 años de su álbum A lo cubano, pionero en fusionar el rap con los ritmos tradicionales de la isla caribeña, que incluye éxitos internacionales como el propio tema A lo cubano, Represent o Atrevido.
Ruzzo MC, con su nuevo grupo, La Osha, junto a artistas como Kiko Ruiz y B.Tal, repasará algunos de los temas más representativos de la emblemática banda acompañado de nuevas interpretaciones y una puesta en escena que promete emocionar tanto a los fans de siempre como a las nuevas generaciones. No faltarán temas que fusionan rap, son cubano y raíces afro. Quien fuera miembro de Orishas hasta 2021 ha recorrido el mundo y colaborado con artistas tan celebrados como Calle 13.
El Tazacorte Summer Fest, que es de entrada libre hasta completar el aforo y contará con una amplia zona gastronómica, está organizado por la productora local Casete Verde, promovido por el Ayuntamiento de Tazacorte y el Cabildo de La Palma y patrocinado por Gobierno de Canarias, Juventud Canaria, Fundación IDEO, Cerveza Dorada, Iberia Express, Eidetesa, Grupo Armas-Transmediterránea, Volkswagen Canarias, Meliá La Palma, Arehucas, Puerto de Indias, Coca-Cola, Ron Guajiro, Royal Bliss y Palmaflor.