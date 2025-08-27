El film ‘El moderno Sherlock Holmes’ clausura la iniciativa ‘La tecla de la capital’

La tercera edición del ciclo Santa Cruz de La Palma en blanco y negro: la tecla de la capital, una propuesta musical organizada por el Ayuntamiento de la capital palmera a través de su Concejalía de Cultura, que coordina el edil Alberto Perdomo, llega mañana jueves a su última sesión. La cita, que tendrá lugar a partir de las 21.30 horas en la capitalina plaza de España, estará dedicada al cine mudo e incluirá la proyección de la película El moderno Sherlock Holmes (Sherlock, Jr., Estados Unidos, 1924), una de las obras maestras de Buster Keaton.
LA MAGIA DEL SÉPTIMO ARTE
La película, que está considerada una joya del cine silente, narra la historia de un proyeccionista que sueña con ser detective y, por arte de magia, se ve transportado al interior del film que está proyectando. Allí deberá enfrentarse al villano para salvar a su amada, en una sucesión de gags visuales que vuelven a mostrar a Buster Keaton, director y protagonista de una cinta en cuyo elenco también figuran Kathryn McGuire, Joe Keaton y Ward Crane, entre otros intérpretes, como uno de los grandes genios del humor físico.
La proyección de El moderno Sherlock Holmes contará con el acompañamiento musical en directo del pianista Fernando Felipe Martel. Nacido en Santa Cruz de La Palma en 1970 y formado en el Conservatorio Superior de Música de Santa Cruz de Tenerife, Martel ha desarrollado una extensa carrera como docente, director e intérprete en la isla, colaborando con agrupaciones como Voces Amigas, el grupo Los Benahoare y las bandas de música de los municipios de Barlovento y Puntallana.
COMPROMISO CON LA CULTURA
Su implicación en proyectos culturales como el Festival de Música de La Palma, el Festival Ópera en el Convento y el Ciclo de Música de Cámara Jerónimo Saavedra Acevedo lo han convertido en una figura clave del panorama musical insular, participando activamente en las Fiestas Lustrales de la Bajada de la Virgen de las Nieves.
El concejal responsable del área de Cultura, Alberto Perdomo, invita a vecinos y visitantes del municipio a disfrutar de esta última sesión del ciclo gratuito Santa Cruz de La Palma en blanco y negro: la tecla de la capital, con el que nuevamente se ha puesto en valor “el espacio urbano y arquitectónico de barrios y parajes del municipio como escenario vivo para propuestas culturales”.