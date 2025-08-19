El Gobierno lanza importantes advertencias ante las alerta y prealertas que afectan a Canarias

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, mantiene activas varias situaciones de alerta y prealerta por diferentes fenómenos meteorológicos adversos en las Islas.
Entre ellas figuran la prealerta por temperaturas máximas, la alerta por riesgo de incendios forestales, la prealerta por fenómenos costeros y la prealerta por viento.
En este contexto, las autoridades han difundido un conjunto de recomendaciones de autoprotección dirigidas a la población.
Consejos ante las temperaturas máximas
En aplicación del PEFMA, se aconseja:
- Protegerse del sol y permanecer en lugares frescos y a la sombra el mayor tiempo posible.
- Mantener la vivienda fresca bajando persianas durante el día y ventilando por la noche.
- Usar climatización, ventiladores o aire acondicionado si es posible.
- Evitar la exposición al sol directo, caminar por la sombra y utilizar gorra o sombrero, así como ropa ligera y de colores claros.
- Llevar siempre agua y beber con frecuencia.
- No dejar a niños ni mayores en vehículos cerrados.
- Evitar ejercicio físico en las horas centrales del día.
- Tomar comidas ligeras, ricas en frutas y hortalizas, y evitar alcohol y comidas copiosas.
- Visitar a personas mayores o enfermas que vivan solas.
- Consultar con un médico en caso de medicación que pueda afectar a la termorregulación.
- Para información adicional, se recomienda llamar al 012.
Recomendaciones ante el riesgo de incendios forestales
Según el INFOCA, se recomienda:
- No encender fuego en el exterior ni en barbacoas, jardines o parcelas privadas.
- No arrojar colillas, fósforos, papeles, plásticos o cualquier material combustible.
- Evitar el uso de maquinaria que pueda generar chispas, como motosierras o desbrozadoras, en zonas forestales.
- Practicar senderismo solo por caminos señalizados y con conocimiento del terreno.
- No acampar fuera de zonas habilitadas.
- En caso de detectar un incendio, llamar inmediatamente al 1-1-2.
- Observar la dirección del fuego y prever vías de escape.
- No correr ladera arriba y alejarse por los laterales o contra el viento.
- Cubrir nariz y boca con un paño húmedo si hay humo y beber abundante líquido.
- No intentar atravesar zonas con fuego o humo a pie o en vehículo.
En edificaciones aisladas o núcleos diseminados
- Mantener franjas libres de vegetación alrededor de las viviendas.
- Conservar tejados y fachadas limpios de hojas y ramas, y aplicar tratamientos ignífugos en madera.
- Disponer de manguera de riego larga y extintor tipo ABC.
- Guardar materiales combustibles en lugares ventilados y protegidos.
- Utilizar solo barbacoas de obra con medidas de seguridad.
- En caso de evacuación, seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y cerrar puertas, ventanas y llaves de paso de gas y combustibles.
Recomendaciones ante fenómenos costeros
En situación de prealerta, se aconseja:
- No acercarse a muelles, espigones ni zonas de rompiente de olas.
- Evitar la pesca y la circulación de vehículos en áreas próximas a la costa.
- No bañarse en playas con bandera roja o sin vigilancia.
- Evitar deportes náuticos y acampadas en la playa en episodios de temporal de mar.
- Asegurar el amarre de embarcaciones en lugares resguardados.
- No intentar rescates por cuenta propia; en caso de emergencia llamar al 1-1-2.
Consejos ante episodios de viento
En aplicación del PEFMA, se recomienda:
- Mantenerse informado a través de medios oficiales.
- Cerrar y asegurar puertas, ventanas y toldos.
- Retirar objetos de balcones y azoteas que puedan caer.
- Revisar el estado de cornisas y fachadas.
- Evitar excursiones y acampadas.
- Aplazar desplazamientos en carretera cuando sea posible y extremar precauciones si se circula.
- En zonas urbanas, evitar pasar junto a andamios, grúas, vallas o elementos que puedan desprenderse.
- No caminar por jardines o áreas arboladas.
- En carretera, moderar la velocidad, sujetar el volante con firmeza y mantener distancia lateral, especialmente en motocicletas, camiones y vehículos con remolque.
El Gobierno de Canarias insiste en la importancia de seguir las indicaciones de autoprotección y recordar que, en caso de emergencia, se debe llamar al teléfono 1-1-2.