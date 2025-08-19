el tiempo

El Gobierno lanza importantes advertencias ante las alerta y prealertas que afectan a Canarias

Se mantiene activas varias situaciones por fenómenos meteorológicos adversos en las Islas
El Gobierno lanza importantes advertencias ante las situaciones de alerta y prealerta que afectan a Canarias. Fran Pallero
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, mantiene activas varias situaciones de alerta y prealerta por diferentes fenómenos meteorológicos adversos en las Islas.

Entre ellas figuran la prealerta por temperaturas máximas, la alerta por riesgo de incendios forestales, la prealerta por fenómenos costeros y la prealerta por viento.

  1. La Aemet actualiza los avisos en Canarias por la ola de calor para este lunesEl Gobierno de Canarias actualiza otras dos alertas que afectan a todo el archipiélago
  2. borrasca hipólitoEl Gobierno declara dos nuevas prealertas en Canarias

En este contexto, las autoridades han difundido un conjunto de recomendaciones de autoprotección dirigidas a la población.

Consejos ante las temperaturas máximas

En aplicación del PEFMA, se aconseja:

  • Protegerse del sol y permanecer en lugares frescos y a la sombra el mayor tiempo posible.
  • Mantener la vivienda fresca bajando persianas durante el día y ventilando por la noche.
  • Usar climatización, ventiladores o aire acondicionado si es posible.
  • Evitar la exposición al sol directo, caminar por la sombra y utilizar gorra o sombrero, así como ropa ligera y de colores claros.
  • Llevar siempre agua y beber con frecuencia.
  • No dejar a niños ni mayores en vehículos cerrados.
  • Evitar ejercicio físico en las horas centrales del día.
  • Tomar comidas ligeras, ricas en frutas y hortalizas, y evitar alcohol y comidas copiosas.
  • Visitar a personas mayores o enfermas que vivan solas.
  • Consultar con un médico en caso de medicación que pueda afectar a la termorregulación.
  • Para información adicional, se recomienda llamar al 012.

Recomendaciones ante el riesgo de incendios forestales

Según el INFOCA, se recomienda:

  • No encender fuego en el exterior ni en barbacoas, jardines o parcelas privadas.
  • No arrojar colillas, fósforos, papeles, plásticos o cualquier material combustible.
  • Evitar el uso de maquinaria que pueda generar chispas, como motosierras o desbrozadoras, en zonas forestales.
  • Practicar senderismo solo por caminos señalizados y con conocimiento del terreno.
  • No acampar fuera de zonas habilitadas.
  • En caso de detectar un incendio, llamar inmediatamente al 1-1-2.
  • Observar la dirección del fuego y prever vías de escape.
  • No correr ladera arriba y alejarse por los laterales o contra el viento.
  • Cubrir nariz y boca con un paño húmedo si hay humo y beber abundante líquido.
  • No intentar atravesar zonas con fuego o humo a pie o en vehículo.

En edificaciones aisladas o núcleos diseminados

  • Mantener franjas libres de vegetación alrededor de las viviendas.
  • Conservar tejados y fachadas limpios de hojas y ramas, y aplicar tratamientos ignífugos en madera.
  • Disponer de manguera de riego larga y extintor tipo ABC.
  • Guardar materiales combustibles en lugares ventilados y protegidos.
  • Utilizar solo barbacoas de obra con medidas de seguridad.
  • En caso de evacuación, seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y cerrar puertas, ventanas y llaves de paso de gas y combustibles.

Recomendaciones ante fenómenos costeros

En situación de prealerta, se aconseja:

  • No acercarse a muelles, espigones ni zonas de rompiente de olas.
  • Evitar la pesca y la circulación de vehículos en áreas próximas a la costa.
  • No bañarse en playas con bandera roja o sin vigilancia.
  • Evitar deportes náuticos y acampadas en la playa en episodios de temporal de mar.
  • Asegurar el amarre de embarcaciones en lugares resguardados.
  • No intentar rescates por cuenta propia; en caso de emergencia llamar al 1-1-2.

Consejos ante episodios de viento

En aplicación del PEFMA, se recomienda:

  • Mantenerse informado a través de medios oficiales.
  • Cerrar y asegurar puertas, ventanas y toldos.
  • Retirar objetos de balcones y azoteas que puedan caer.
  • Revisar el estado de cornisas y fachadas.
  • Evitar excursiones y acampadas.
  • Aplazar desplazamientos en carretera cuando sea posible y extremar precauciones si se circula.
  • En zonas urbanas, evitar pasar junto a andamios, grúas, vallas o elementos que puedan desprenderse.
  • No caminar por jardines o áreas arboladas.
  • En carretera, moderar la velocidad, sujetar el volante con firmeza y mantener distancia lateral, especialmente en motocicletas, camiones y vehículos con remolque.

El Gobierno de Canarias insiste en la importancia de seguir las indicaciones de autoprotección y recordar que, en caso de emergencia, se debe llamar al teléfono 1-1-2.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas