sucesos

Una emergencia a bordo obliga a desviar un vuelo con destino a Canarias

Para priorizar la llegada del vuelo, se detuvieron temporalmente los despegues
vuelo VUELING AVIÓN EP
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

La tripulación de un vuelo que cubría la ruta Barcelona–Fuerteventura tuvo que desviarse este lunes a Málaga para atender de urgencia a un pasajero con un posible problema cardíaco, según informó la cuenta oficial de Controladores Aéreos.

El avión de la compañía Vueling, que en ese momento sobrevolaba Marruecos, solicitó el cambio de destino para garantizar que el afectado recibiera asistencia médica inmediata en tierra.

  1. Kristina Galvydyte, azafata de vuelo, tajante sobre las rutas a Tenerife: "Son horrendas"Kristina Galvydyte, azafata de vuelo, tajante sobre las rutas a Tenerife: “Son horrendas”
  2. Pánico en pleno vuelo: "las mascarillas las sacamos todos a la fuerza porque la cabina se llenó de humo y no podíamos respirar"Pánico en pleno vuelo: “Las mascarillas las sacamos todos a la fuerza porque la cabina se llenó de humo y no podíamos respirar”

Los controladores facilitaron un descenso continuado y coordinaron una aproximación directa a la pista 31, a pesar de que la configuración operativa del aeropuerto era sur, con aterrizajes por la pista 12 y despegues por la pista 13, en sentido opuesto. Para priorizar la llegada del vuelo, se detuvieron temporalmente los despegues y se instruyó a varias aeronaves en aproximación a realizar esperas al norte del aeródromo. Mientras tanto, el personal del aeropuerto activó el dispositivo de asistencia sanitaria. Una vez completado el aterrizaje y liberada la pista, las operaciones se reanudaron con normalidad.

Desde Controladores Aéreos han deseado una pronta recuperación al pasajero y han agradecido la colaboración de todas las tripulaciones implicadas en la maniobra.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas