Fallece el actor Eusebio Poncela a los 79 años

Destacó por sus trabajos con Pedro Almodóvar, como 'Matador' y 'La ley del deseo'
Fallece el actor Eusebio Poncela. Archivo EP
El actor Eusebio Poncela (Madrid, 1945) ha fallecido este miércoles a los 79 años, como ha confirmado la Unión de Actores y Actrices en su cuenta de ‘X‘.

Poncela, que también fue pintor, productor y guionista, contaba con una amplia trayectoria y destacó por sus trabajos con Pedro Almodóvar.

Entre sus primeras películas figura Arrebato (1979), aunque su salto a la fama llegó con la serie Los gozos y las sombras (1982), adaptación de la obra literaria de Gonzalo Torrente Ballester.

En 1986, formó parte del elenco de Matador y La ley del deseo, ambas dirigidas por Pedro Almodóvar.

Trabajó con directores como Carlos Saura (El Dorado), Imanol Uribe (El rey pasmado) o Pilar Miró (Werther), entre otros, al tiempo que compaginó su trayectoria con el teatro y la televisión.

En 2001, fue nominado en los Premios Goya a Mejor Actor Protagonista por la película Intacto.

