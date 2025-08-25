Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años

La actriz Verónica Fernández de Echegaray, conocida artísticamente como Verónica Echegui, falleció este domingo en Madrid a los 42 años, según han confirmado fuentes de su entorno. La intérprete se encontraba ingresada en los últimos días en el Hospital 12 de Octubre debido a una enfermedad.
Nacida en Madrid en 1983, Echegui inició su trayectoria profesional en televisión y cine a comienzos de los años 2000, aunque su gran salto llegó en 2006 con la película Yo soy la Juani, dirigida por Bigas Luna. Su papel protagonista le valió la nominación al Goya a la Mejor Actriz Revelación y la situó entre las intérpretes más prometedoras de su generación.
Ese mismo impulso consolidó una de las carreras más prolíficas del cine español reciente. En El patio de mi cárcel (2008) dio vida a una joven reclusa, un papel que le proporcionó otra nominación a los Premios Goya. Posteriormente, en Katmandú, un espejo en el cielo (2011), dirigida por Icíar Bollaín, encarnó a una maestra catalana en Nepal, lo que le valió una candidatura como mejor actriz principal en los premios de la Academia.
Su carrera continuó con títulos como La gran familia española (2013), Explota Explota (2020) y Objetos (2022). En televisión participó en producciones como Intimidad (2022) y Los pacientes del doctor García (2023).
Su trabajo más reciente en cine fue en Justicia artificial (2024), un thriller político en el que interpretaba a una jueza enfrentada a una conspiración vinculada a la inteligencia artificial. Además, en febrero estrenó en Apple TV+ la comedia romántica A muerte, dirigida por Dani de la Orden.
Como directora, en 2022 obtuvo el Goya al Mejor Cortometraje de Ficción por Tótem loba, consolidando así su perfil creativo más allá de la interpretación.
Desde muy joven tuvo claro que su vocación era la actuación y, tras finalizar el instituto, ingresó en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. En 2006, el propio Bigas Luna la eligió entre unas 3.000 aspirantes para protagonizar Yo soy la Juani, confirmando el inicio de una trayectoria que combinó cine, series y dirección con reconocimientos nacionales e internacionales.