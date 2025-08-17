Arona dará hasta 200 euros por la mejor foto en Instagram del municipio: cómo participar

El Ayuntamiento de Arona puso en marcha recientemente el concurso Mi rincón favorito de Arona, un certamen fotográfico en Instagram que busca visibilizar los espacios más representativos del municipio a través de la mirada de vecinos y visitantes.
La iniciativa invita a capturar y compartir imágenes de lugares emblemáticos, paisajes, rincones poco conocidos, momentos cotidianos o elementos de la gastronomía local. Las fotografías deben publicarse en Instagram con los hashtags #mirinconfavorito y #mirinconfavoritodearona, además de completar un formulario de inscripción accesible en línea. No hay restricciones de edad ni de lugar de residencia, siempre que las imágenes estén realizadas en Arona o guarden relación directa con el municipio.
El certamen tiene una doble vertiente. Por un lado, se entregarán premios locales: 200 euros para la mejor fotografía y 100 euros para la segunda clasificada. La imagen ganadora se utilizará también en materiales promocionales como postales, pegatinas o carteles. Además, las obras seleccionadas competirán a nivel nacional en la convocatoria ‘Mi rincón favorito’, que reconoce las mejores imágenes de todo el país. En esta fase, los premios van desde 500 hasta 50 euros y participan las fotografías ganadoras de cada localidad.
El plazo para participar estará abierto del 1 al 21 de septiembre, y los resultados se publicarán el 27 de septiembre, coincidiendo con el Día Mundial del Turismo.
La edición nacional del certamen celebra en 2025 su quinto aniversario y, en sus primeras ediciones, ha reunido más de 70 convocatorias locales y más de 8.000 imágenes presentadas.