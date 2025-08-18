Luisi Castro, alcaldesa de Güímar, contundente sobre el monumento a Franco: “Lo que no quiero es que acabe en el fondo del Atlántico”

Luisi Castro ha recuperado la alcaldía de Güímar mediante una moción de censura. En DIARIO DE AVISOS repasa algunas de las claves de lo ocurrido en el municipio en las últimas semanas, pero también otros aspectos, como su polémica acerca del santacrucero monumento a Franco.
“Esta obra es un tesoro cultural y escultórico”, señala la alcaldesa güimarera que, en su momento, fue tildada de franquista, como ella misma reconoce: “Cuando me pronuncié al respecto ¿Fue más fácil tratar de desacreditarme argumentando que mi opinión sobre el monumento me convertía en franquista? Eso lo dejo para quien me conoce poco”.
En relación al monumento a Franco, Castro recalca que su interés es el de no perder la obra: “Me repito sobre el particular, mi preocupación fue, y es, que esa obra pueda acabar en el fondo del Atlántico, como llegó a decir alguna política de Tenerife. ¿No me hice entender entonces? Bueno, lo asumo. Pero repetiré tantas veces como haga falta que mi interés esta en no perder la obra”.
El monumento a Franco, vinculado a la victoria del dictador desde su inauguración
“Tenerife recordará con este monumento a las generaciones futuras que fue aquí, desde esta ciudad, donde se inició la reconquista de la patria para la paz, la libertad y el orden”.
Estas palabras fueron pronunciadas en la capital tinerfeña por el entonces ministro de Comercio del Gobierno de España, Faustino García-Moncó Fernández, en la inauguración, el 16 de marzo de 1966, del Monumento a Franco -o, si se prefiere, Monumento a Su Excelencia el Jefe del Estado-, obra de Juan de Ávalos, según recogieron la prensa regional y nacional, incluyendo DIARIO DE AVISOS, al día siguiente.
Han pasado 59 años del discurso de Faustino García-Moncó. Ahora, cuando está en marcha el polémico proceso para dilucidar si se declara o no Bien de Interés Cultural (BIC) el conjunto escultórico ubicado en la confluencia de la Avenida de Anaga y la Rambla de Santa Cruz [entonces Rambla del General Franco], en función de sus -bastante cuestionados- valores artísticos, resulta especialmente oportuno recordar una parte de la soflama que pronunció aquella mañana el ministro.