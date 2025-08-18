Luisi Castro, alcaldesa de Güímar: “Dejamos un municipio que brillaba y nos encontramos otro gris”

Luisa Castro volvió a la Alcaldía de Güímar por tercera vez, esta ahora tras una moción de censura apoyada por dos concejales socialistas y uno de Nueva Canarias. Nunca ha rehuido el debate. DIARIO DE AVISOS conversa con la nueva alcaldesa sobre lo urgente y lo pendiente: el monumento a Franco, su modelo de gobierno, los proyectos en marcha y su postura ante la expansión eólica en el municipio.
-¿Cómo describiría el Güímar que se encuentra ahora y en qué se diferencia del municipio que dejó en su anterior etapa como alcaldesa?
“Quizás le parezca insulsa mi respuesta, pero creo que dejamos en 2019 un municipio que brillaba y nos hemos encontrado otro gris; beneficiando a quien era de la cuerda del anterior gobierno en detrimento de quien no lo era. Dividido, pero no por ideas, sino por una gestión clientelar que beneficiaba a unos en contra del resto”.
-Uno de los temas más actuales: ¿cuál es su postura respecto al desarrollo de los parques eólicos en Güímar. ¿Qué impacto prevé para el municipio?
“Medioambientalmente considero que el mayor impacto que podría ocasionar es el impacto visual, aunque la zona en la que está diseñado el proyecto está despoblada. Desde el punto de vista económico, confío que al menos los propietarios de los terrenos se vean beneficiados. Y uniendo lo económico a lo social, y sin poder prometer nada, me comprometo a reunirme con la empresa para tratar de obtener los mejores beneficios para Güímar”.
-Sobre el monumento a Franco de Santa Cruz y su deseo expreso de trasladarlo hasta Güímar en caso de que este sea repuesto. ¿Sigue siendo esta su visión sobre este símbolo?
“Esta obra es un tesoro cultural y escultórico. Cuando me pronuncié al respecto ¿Fue más fácil tratar de desacreditarme argumentando que mi opinión sobre el monumento me convertía en franquista? Eso lo dejo para quien me conoce poco. Me repito sobre el particular, mi preocupación fue, y es, que esa obra pueda acabar en el fondo del Atlántico, como llegó a decir alguna política de Tenerife. ¿No me hice entender entonces? Bueno, lo asumo. Pero repetiré tantas veces como haga falta que mi interés esta en no perder la obra”.
-En medio de los debates que ha generado la censura, una de las grandes preguntas es si los dos concejales socialistas podrán percibir sus retribuciones con normalidad. Y, en caso de que accedan a ellas tras ser expulsados de su partido, ¿prevé que este asunto pueda acabar judicializado?
“Si llega a ser judicializado, lo desconozco. Lo cierto es que sí pueden percibir retribuciones y también hay jurisprudencia que avala esta decisión. De todas formas, no seré yo quien diga que van a expulsar de sus partidos a los compañeros que nos acompañaron en la moción. Sólo sé que, si sus correspondientes órganos políticos de garantías los escuchan con sinceridad, quizá no los expedienten”.
-En cuanto a la parálisis en la creación de la empresa pública de recogida de basura, ¿piensa retomar este proyecto que supuso tantos quebraderos de cabeza para el anterior gobierno?
“El plan de ajuste económico al que estamos abocados no lo permite. Pero tenemos un firme propósito, quienes firmamos la censura, en dedicar todos los esfuerzos posibles para que esa empresa pública sea una realidad en cuanto sea viable económicamente”.
-Con respecto a la censura, ¿cree que tendrá consecuencias en el pacto de gobierno regional haber arrebatado la alcaldía a CC? Y en clave se su partido, ¿contó con el beneplácito de Manuel Domínguez?
“No, rotundamente. El pacto entre PP y CC jamás contempló la Alcaldía de Güímar. Es más, a riesgo de que esto no suene muy bien, creo que hubo cierto desinterés político por nuestro municipio entonces. Por otro lado, quien me conoce sabe que soy una mujer de partido. Fiel a mis convicciones y a la estructura que me permite estar, políticamente, donde estoy. Quien llegara a pensar que he actuado a espaldas de mi partido y de los dirigentes, me conoce bien poco”.
-Uno de los temas más controversiales que achacaron al anterior alcalde es el caso del pago de las horas extras a la Policía Local a los pocos días de asumir su cargo, dijo haberlo solucionado. ¿De qué forma lo ha conseguido?
“Me pronuncié utilizando dos verbos: desbloquear y descongestionar el conflicto heredado. Esto implica trabajar para reducir la tensión y la intensidad emocional asociada a ese conflicto. Hay que escuchar activamente y trabajar de manera coherente por buscar soluciones. Nosotros vamos a resolverlo, con todo el trabajo e interés que sea necesario y cuanto antes. ¿Resuelto definitivamente? Yo no lo he dicho. Estamos trabajando, mano a mano, desde el primer día para lograrlo”.
-¿Qué siente tras regresar a la Alcaldía por tercera vez?
“Lo cómodo habría sido mantenernos en la oposición y esperar la llegada de los nuevos comicios. Llevábamos tiempo viendo cómo Güímar iba cada vez a peor y ya no era una cuestión de egoísmo político; ahora ya se trataba del pueblo. Reconozco que me siento ilusionada y con muchas ganas de cumplir lo que siempre hemos dichos desde el Partido Popular: trabajar para la gente. Creo que no se les debe engañar y la situación económica que hemos heredado no es, ni por asomo, lo que se ha dicho, de modo que debemos ir despacio porque hay demasiado por hacer y los recursos son escasos”.