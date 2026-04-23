El Cabildo de Tenerife ha finalizado las obras en los accesos al Polígono Industrial del Valle de Güímar. Una actuación estratégica que ha transformado la movilidad en la zona, eliminando las retenciones de tráfico y facilitando la entrada y salida del recinto a más de 70.000 vehículos diarios.
La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha visitado este jueves la actuación, acompañada por la consejera insular de Movilidad, Eulalia García; el consejero insular de Carreteras, Dámaso Arteaga; el viceconsejero de Infraestructuras del Gobierno de Canarias, Francisco González; los alcaldes de Arafo y Güímar, Juan Ramón Martín y Carmen Luisa Castro; el primer teniente de alcaldesa de Candelaria, Jorge Baute, así como representantes empresariales.
Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife: “Se han eliminado las retenciones”
Durante la visita, Rosa Dávila ha destacado que la intervención ha puesto fin a un problema histórico de movilidad. “Se han eliminado las retenciones que se producían en los accesos al Polígono, un polo económico e industrial en el que trabajan más de 5.000 personas, y que registra una alta densidad de tráfico, con unos 3.000 vehículos cada hora”, apuntó.
Con una inversión de 2,9 millones de euros, financiados íntegramente por el Cabildo insular, “el proyecto responde a una demanda histórica de los vecinos y vecinas de Arafo, Güímar y Candelaria, así como de los trabajadores y empresarios del Polígono, y supone un hito en la transformación de la movilidad de la Isla”.
Dávila subrayó, además, que la obra recae en el ámbito competencial del Gobierno de Canarias, pero el Cabildo pidió asumir el proyecto en 2024, a través de un acuerdo marco de cooperación, para agilizar la ejecución de los trabajos, haciéndose cargo del desarrollo y de la financiación.
“Agradezco al Gobierno de Canarias su colaboración y haber entendido que esta intervención no podía esperar. No podemos retrasar ni un minuto las soluciones para mejorar la movilidad de Tenerife y la calidad de vida de miles de tinerfeños y tinerfeñas que salen cada día a la carretera. Esta actuación es un ejemplo de que hay soluciones reales y tenemos que aplicarlas”, expresó la presidenta.
Rosa Dávila incidió, además, en que el mensaje es claro. “No tiramos la toalla, no nos conformamos y seguiremos escuchando a quienes sufren a diario los atascos para llevar acciones como esta a otros puntos de la Isla”.
La consejera insular de Movilidad, Eulalia García, explicó que los trabajos se han centrado en los enlaces de Arafo y se han desarrollado por fases. “La primera fase se completó el año pasado y los resultados son visibles. Hay menos congestión, más seguridad y desplazamientos más ágiles para los 70.000 vehículos que pasan por aquí a diario, siendo 5.000 de ellos camiones, tráilers y otros vehículos pesados”.
La intervención, detalló la consejera, incluye la creación de nuevos carriles directos y la ampliación y reconfiguración de las glorietas de acceso al Polígono. “Todas estas medidas han desbloqueado uno de los principales nudos de tráfico de la isla, facilitando los desplazamientos este recinto industrial, que alberga 300 empresas”.
Ramón Villalba, representante de la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial del Valle de Güímar, ha destacado la importancia de la reciente intervención en los accesos a los recintos industriales, que ha puesto fin a un problema de movilidad y colapso histórico.
“Lo que antes era un auténtico colapso, con incidencias constantes en los transportes y horarios, se ha solucionado de manera urgente y eficiente gracias a la colaboración entre las administraciones”, dijo, agradeciendo al Cabildo insular “su capacidad para llevar a cabo esta obra en un tiempo récord”.
Además, subrayó que la solución realizada “ha superado las expectativas”, señalando que desde su inauguración no se han registrado atascos ni incidencias. “Es un éxito rotundo para las empresas de la zona, que ahora experimentan una mayor fluidez en el acceso, tanto para los trabajadores como para el transporte de mercancías”, añadió.
El viceconsejero de Infraestructuras del Gobierno de Canarias, Francis González, precisó que esta obra “ha sido ejecutada en un tiempo récord; que se va a amortizar”, a la vez que expresó que hay que prepararse para la futura ampliación del polígono, que va a implicar desarrollo económico en la comarca del sur, por lo que felicitó a la presidenta del Cabildo, por entender que “la movilidad era un tema clave para la isla de Tenerife”.
Carmen Luisa Castro, alcaldesa de Güímar, agradeció al Cabildo y al Gobierno de Canarias “por darle sentido a una demanda histórica de tantos años” donde confluían turismos y vehículos pesados en “este polígono industrial que es el pulmón de los tres ayuntamientos, y que es tan importante para los tres municipios”.
El alcalde de Arafo, Juan Ramón Martín, precisó que esta inauguración es “un ejemplo de la buena sintonía de los ayuntamientos del Valle con el Cabildo y el Gobierno de Canarias, este era uno de los grandes problemas de movilidad que teníamos”, a la vez que indicó que hay buena sintonía con respecto a otros problemas que se tienen de movilidad en su municipio, en los que se está trabajando.
El primer teniente de alcaldesa de Candelaria, Jorge Baute, señaló que esta actuación permite dar respuesta a los numerosos problemas de retenciones. En este sentido, destacó que “hemos conseguido, con la suma de todas las administraciones, dar un paso importantísimo, y esto no se va a quedar aquí”, ya que se trabaja en la mejora de otros puntos como el polígono de Lomo del Caballo, con el objetivo avanzar en la movilidad de un enclave estratégico para Tenerife.
La obra se integra en la Estrategia insular de Movilidad del Cabildo de Tenerife, que identifica los principales puntos críticos de tráfico para actuar sobre ellos de forma quirúrgica y ofrecer soluciones rápidas y eficientes. En este marco se encuentran intervenciones como las obras de mejora en los accesos a El Médano y San Isidro; el desarrollo de los carriles Bus VAO en la TF-1 y la TF-5; o el tercer carril de Guamasa, que se desarrollará en colaboración con el Gobierno de Canarias.
¿Cómo quedan los accesos y nuevos carriles?
Las obras han comprendido la modificación de los ramales y la construcción de dos enlaces directos que facilitan la entrada y salida del enclave con más seguridad y comodidad, resolviendo atascos que perjudican la actividad industrial. Se han construido los siguientes carriles directos:
- Un carril desde la TF-281 hacia la TF-1 en dirección Sur.
- Otro carril desde la TF-1 (Santa Cruz) hacia el Polígono El Carretón.
- Dos carriles desde el Polígono Valle de Güímar hacia la TF-1 en dirección Santa Cruz.
- Un carril desde la TF-1 en dirección Sur hacia el Polígono.