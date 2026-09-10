Los dos ediles tránsfugas del PSOE en Güímar estudian una oferta del Partido Popular

El Partido Popular güimarero ha trasladado a los concejales Patricia Encinoso Pestano y José Miguel Hernández Fernández una oferta conjunta para incorporarse, de manera independiente, a la candidatura popular de cara a los próximos comicios municipales del mes de mayo. Ninguno de los dos ha confirmado todavía su decisión, aunque ambos coinciden en que su intención es agotar la legislatura en el cargo, y posteriormente, no dar el salto a formar una plataforma política propia.
La propuesta es la que se planteó en su día para certificar el pacto que ambos suscribieron cuando decidieron respaldar la moción de censura que en julio de 2025 desalojó al alcalde nacionalista Gustavo Pérez (CC) y devolvió el bastón de mando a la actual regidora popular, Carmen Luisa Castro.
En aquel momento, según fuentes conocedoras del proceso, se firmó también una suerte de proposición de intenciones entre las partes, con el compromiso de que, si el nuevo gobierno —descrito entonces en clave de “matrimonio” político— funcionaba, la relación tendría continuidad más allá de lo estrictamente institucional.
Según ha podido saber DIARIO DE AVISOS, si se dieran las circunstancias y llegado el momento, la intención es concurrir a la plancha electoral de forma independiente, es decir, sin integrarse al 100% bajo las siglas populares.
CERRADA LA ETAPA
En ese sentido, desde el propio gobierno municipal se resume así el cambio de ciclo vivido en Güímar tras la censura: “Ahora hay un ayuntamiento y no 3”, en referencia a la fragmentación de intereses que, según los promotores del cambio de gobierno, marcaba la etapa anterior.
El terreno para la oferta quedó despejado tras la expulsión definitiva de ambos concejales del PSOE, oficializada desde Ferraz el pasado mes de junio, al término de un expediente disciplinario abierto apenas dos días después por la Secretaria de Organización Territorial y tras la evaluación de la Comisión Federal de Ética y Garantías.
Encinoso y Hernández presentaron alegaciones dentro del propio partido, que fueron desestimadas. Agotada esa vía interna en agosto, ambos ediles han optado por no judicializar el proceso, descartando recurrir a los tribunales y dando por cerrada su etapa en el PSOE.
La decisión de los ediles sobre la oferta tiene también a la voluntad de no fragmentar aún más el mapa de voto municipal.