Güímar sube un 20% la tarifa del agua: así quedan los nuevos precios

El Ayuntamiento de Güímar, tal y como aprobó el pasado 26 de junio, con los votos a favor del grupo de Gobierno y la abstención de PSOE y CC, ha subido la tarifa del agua un 20%, tras la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del 24 de agosto. La alcaldesa, Luisa Castro, explica que “esta subida está motivada por los cuatro años que el anterior gobierno no actualizó las tarifas”.
El Ayuntamiento no atendió entonces los precios recogidos en el contrato de Aqualia, la empresa adjudicataria del servicio por 25 años, de atender el déficit tarifario con subidas del 8,5% (2022), 3,5% (2023), 2,5% (2004) y del 5.5% en 2025.
Ahora, para atender esa deuda, se necesita elevar las tasas del agua doméstica e industrial un 20%, además de “pagar la compensación de deuda con los intereses generados”, según la alcaldesa.
Las nuevas tarifas recogen que se pagará 12 euros bimestral de consumo doméstico cuando el mínimo sea de 10 metros cúbicos. Los tramos de 11 a 30 se pagarán a 1,29 euros cada m3; de 30 a 60 m3, 1,86 euros y más de 60 m3, a 2,83 euros.