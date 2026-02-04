El Cabildo avanza en la ‘gran reforma’ de la TF-1: 16 millones para reasfaltar y el esperado carril Bus-VAO

El Cabildo de Tenerife ha dado hoy un nuevo paso en la modernización de sus infraestructuras viarias. Según publica este miércoles el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), ya se encuentran en fase de información pública los proyectos de rehabilitación del firme de la autopista TF-1 y el nuevo carril Bus-VAO.
Esta actuación, considerada estratégica para el sur de la Isla, afectará a un tramo de 18,3 kilómetros entre Santa Cruz de Tenerife y Güímar.
La inversión global superará los 16 millones de euros y tiene como objetivo prioritario mejorar la seguridad vial en una arteria por la que circulan diariamente más de 70.000 vehículos.
Con la publicación de hoy, se abre un plazo de 20 días hábiles para que ciudadanos y entidades presenten las alegaciones que consideren oportunas.
Reducirá el ruido del tráfico en la TF-1
La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha subrayado que esta intervención responde a una planificación orientada a ofrecer un mejor servicio a los miles de tinerfeños que utilizan este eje diariamente.
“Queremos reforzar la seguridad y avanzar hacia una movilidad más sostenible“, señaló Dávila, destacando que la TF-1 requiere inversiones continuas para adaptarse al volumen de tráfico actual.
Por su parte, el consejero de Carreteras, Dámaso Arteaga, detalló que los trabajos consistirán en una rehabilitación integral del firme. Se utilizarán mezclas bituminosas de alta calidad y capas de rodadura drenantes, lo que no solo mejorará la adherencia de los neumáticos, sino que también reducirá el ruido generado por el tráfico.
Trabajos en dos lotes
El proyecto se ejecutará de forma segmentada para minimizar las molestias y optimizar los recursos:
- Lote 1: Afecta a los municipios de Santa Cruz de Tenerife y El Rosario. Cuenta con un presupuesto de 8,9 millones de euros y un plazo de ejecución estimado de seis meses.
- Lote 2: Se desarrollará entre El Rosario, Candelaria y Güímar, con una inversión aproximada de 7,1 millones de euros.
Como novedad, el proyecto incorpora criterios de sostenibilidad al contemplar el uso de árido reciclado procedente del fresado de la propia carretera.
Además de la renovación del asfalto, se instalarán bandas sonoras en los bordes de la calzada, se repintará la señalización con pintura termoplástica y se colocará un nuevo vallado de malla electrosoldada en la mediana.
Impulso al carril Bus-VAO
De forma paralela a la mejora del asfalto, el proyecto del carril Bus-VAO se sitúa como la gran apuesta por la sostenibilidad. Esta infraestructura busca incentivar el transporte público y el uso compartido de vehículos, tratando de aliviar la congestión crónica que sufre la autopista del sur en sus accesos a la capital.