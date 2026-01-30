Vía libre para construir el tercer carril en otro tramo de la TF-1

La consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias ha aprobado de manera definitiva el proyecto de construcción del tercer carril de la autopista TF-1, entre San Isidro (Granadilla de Abona) y Oroteanda (San Miguel de Abona).
El proyecto aprobado, que ha sido redactado por la empresa Proyma Consultores S.L.P, cuenta con un presupuesto base de 126,359 millones de euros y comienza en el punto kilométrico 53.450, antes del nuevo enlace de San Isidro, y termina en el 64.305, pasando del pulpo de Oroteanda, recientemente concluido.
Se trata de una infraestructura viaria clave (considerada estratégica para la movilidad en la comarca) entre los dos municipios y destinada a mejorar la capacidad y fluidez en uno de los tramos de mayor volumen de tráfico de la Isla.
La directora general de Infraestructura Viaria, Rosana Melián, presenta este paso como “indispensable para dotar al sur de Tenerife de la capacidad viaria que demanda su crecimiento poblacional y económico”. Asimismo, subraya que la resolución “se ha diseñado con un enfoque integral que prioriza la seguridad vial y la integración ambiental”.
Con la aprobación definitiva del proyecto de construcción del tercer carril de la TF-1 en el tramo entre San Isidro y Oroteanda, se completan los proyectos de edificación que permitirán la ampliación de la autopista del Sur.
PLAYA DE LAS AMÉRICAS
El pasado 5 de noviembre, la consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad aprobó de forma definitiva el proyecto de construcción en el tramo entre Oroteanda y Playa de Las Américas. La obra, que cuenta con una inversión de 175,486 millones y un plazo de 42 meses, comenzará después del enlace de Oroteanda, en el kilómetro 64, y terminará pasando el de Playa de Las Américas, en el punto kilométrico 73.760.
Además de construir un tercer carril por cada sentido, el proyecto incluye la remodelación de los enlaces de Parque de la Reina, Guaza, Los Cristianos y Playa de Las Américas.
La consejería destaca, asimismo, la ampliación a dos calzadas separadas, con dos carriles cada una, de la carretera del Hospital del Sur (TF-28) para que las incorporaciones desde el tronco de la TF-1 hacia el complejo hospitalario y viceversa se realicen directamente.