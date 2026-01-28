El Cabildo de Tenerife confirma que la TF-1 será renovada: todos los plazos y tramos a tener en cuenta

El Cabildo de Tenerife ha iniciado el proceso de licitación para llevar a cabo la rehabilitación del firme de la autopista TF-1, en el tramo comprendido entre Santa Cruz de Tenerife y Güímar, además de incluir la separata correspondiente al proyecto del carril Bus-VAO.
La intervención se extenderá a lo largo de 18,3 kilómetros y se ejecutará en dos lotes diferenciados, con el objetivo de mejorar la seguridad vial, aumentar el confort de la conducción y prolongar la vida útil del pavimento en uno de los principales corredores de movilidad de la Isla como es la TF-1. El presupuesto total asciende a 16 millones de euros y el inicio de las obras está previsto para finales de este año.
El anuncio fue realizado por el vicepresidente segundo y consejero de Presidencia, José Miguel Ruano, tras la reunión del Consejo de Gobierno celebrada este miércoles. Ruano destacó que esta actuación refuerza la apuesta del Cabildo por unas infraestructuras viarias más seguras, sostenibles y eficientes, especialmente en un eje clave que soporta un elevado volumen de tráfico diario.
Esta nueva fase de trabajos se suma a las actuaciones ya ejecutadas en la TF-1 entre Arico y Fasnia, donde se invirtieron 30 millones de euros para modernizar 24 kilómetros de vía, mejorando las condiciones de circulación de más de 70.000 usuarios.
Por su parte, el consejero de Carreteras, Dámaso Arteaga, detalló que el proyecto incluye un refuerzo integral del firme mediante el uso de mezclas bituminosas de alta calidad, con una capa de rodadura drenante que favorece la adherencia de los vehículos y reduce el ruido, además de una capa intermedia estructural que mejora la resistencia de la calzada.
El plan también incorpora criterios de sostenibilidad, al permitir la reutilización de áridos reciclados procedentes del fresado, siempre que cumplan con los estándares técnicos establecidos en la normativa vigente.
Las obras se completarán con la instalación de bandas sonoras en los márgenes de la calzada, el repintado de la señalización horizontal con pintura termoplástica, la colocación de vallado de malla electrosoldada en la mediana y la renovación de la señalización informativa en enlaces, que incluirá banderolas, lamas y pórticos.
Plazos de la TF-1
En cuanto a la planificación, el Lote 1 afectará a los municipios de Santa Cruz de Tenerife y El Rosario, contará con un plazo de ejecución de seis meses y un presupuesto base de 8,9 millones de euros.
El Lote 2 se desarrollará entre El Rosario, Candelaria y Arafo, tendrá una duración estimada de doce meses y un presupuesto de 7,2 millones de euros.