123 millones para desdoblar la TF-1 entre Erques y Santiago del Teide

El suroeste de Tenerife avanza hacia la continuidad de la autovía que permitirá rodear la Isla de extremo a extremo. La ampliación de la TF-1 entre Erques y Santiago del Teide, un tramo de algo más de 14 kilómetros, una de las infraestructuras viarias más demandadas de la zona, tendrá un coste superior a 123 millones de euros y permitirá convertir este corredor en autovía, avanzando en el cierre del Anillo Insular.
El proyecto, impulsado por el Gobierno de Canarias, ya ha sido aprobado técnicamente y se encuentra en fase de información pública durante 30 días para la presentación de alegaciones.
La actuación se localiza entre la salida del falso túnel de Erques y la entrada al túnel del Bicho. El objetivo del proyecto es duplicar la calzada existente para mejorar la capacidad y la fluidez del tráfico en la comarca.
El nuevo trazado contará con cinco carriles, con tres en sentido Santiago del Teide y dos en sentido a Adeje, y una velocidad de proyecto de ochenta kilómetros por hora. El desdoblamiento se ejecutará mediante la ampliación de la plataforma hacia el lado del mar.
La intervención afecta a ramales de aceleración y deceleración de los enlaces existentes, caminos agrícolas y viales locales, así como a estructuras y obras de drenaje, que deberán ser ampliadas o adaptadas.
El proyecto incluye la adecuación de viaductos y pasos inferiores, nuevas actuaciones de drenaje transversal y longitudinal, la ejecución de firmes y pavimentos y la instalación de sistemas de contención. Las obras se completan con medidas de integración paisajística y restauración ambiental.
La documentación incorpora el estudio de las expropiaciones necesarias, que serán limitadas. Al tratarse de una carretera de interés regional integrada en la red de autopistas y autovías, los límites de expropiación se fijan a ocho metros desde el borde de la explanación en el tronco de la vía, ramales y obras de drenaje.
El proyecto considera como suelo ya expropiado el correspondiente al tramo Adeje–Santiago del Teide actualmente ejecutado, por lo que solo se prevén nuevas expropiaciones cuando la nueva poligonal sea exterior a la existente. No se incluyen parcelas de titularidad pública, como las pertenecientes a Guía de Isora y Santiago del Teide.
Horizonte
Además, se identifican ocho parcelas para ocupaciones temporales, destinadas a instalaciones provisionales, zonas de acopio y accesos a cimentaciones de viaductos, sin afección a edificaciones. Los plazos de ocupación oscilan entre 12 meses y la duración total de la obras se estima en cinco años (60 meses).
El proyecto incorpora estudios de tráfico con horizonte en el año 2048, en los que se analiza el incremento de la demanda derivado del cierre del Anillo Insular y las previsiones del Cabildo de Tenerife. El análisis refuerza la necesidad de ampliar la capacidad de este tramo para absorber el crecimiento del tráfico a medio y largo plazo, especialmente de cara a la puesta en servicio prevista en 2027 del túnel de Erjos, una infraestructura clave que permitirá conectar la Isla de extremo a extremo mediante autovía.