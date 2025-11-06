Luz verde al tercer carril de la TF-1, entre Oroteanda y Las Américas

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Infraestructura Viaria, aprobó ayer de forma única y definitiva el proyecto de construcción del tercer carril de la TF-1, entre Oroteanda y Las Américas, en la isla de Tenerife.
La obra, que cuenta con una inversión de 175.486.976 euros y un plazo de ejecución estimado de 42 meses, permitirá aumentar la capacidad de la vía, mejorar la fluidez del tráfico y reforzar la seguridad vial en uno de los tramos más transitados de Canarias.
El subtramo Oroteanda-Las Américas forma parte del proyecto global del tercer carril de la TF-1 entre San Isidro y Las Américas, una intervención estratégica que responde al incremento sostenido del tráfico en el sur de la isla, según recoge una nota de la Consejería.
Reducción de tiempos
La actuación permitirá reducir los tiempos de desplazamiento, mejorar la conectividad entre los núcleos urbanos y turísticos y reforzar asimismo la capacidad logística del principal eje viario del sur tinerfeño.
El proyecto, redactado por la UTE FHECOR Ingenieros Consultores S.A. y Trazas Ingeniería S.L., ha superado con éxito todos los trámites técnicos y ambientales requeridos.
El tramo comenzará después del enlace de Oroteanda, en el punto kilométrico 64+000 (San Miguel de Abona) y terminará pasando el enlace de Las Américas, en el punto kilométrico 73+760 (Arona y en menor grado Adeje).
El objetivo es dotar a la infraestructura de un tercer carril por sentido y remodelar los enlaces de Parque de la Reina, Guaza, Los Cristianos y Las Américas.
Asimismo, la Consejería destaca la ampliación a dos calzadas separadas con dos carriles cada una de la carretera del Hospital del Sur (TF-28), para que las incorporaciones desde el tronco de la TF-1 hacia el hospital y viceversa se realicen directamente.
El proyecto forma parte de la planificación estratégica del Ejecutivo para dar respuesta a la alta demanda de movilidad en el sur de la isla, potenciar la competitividad económica y mejorar la calidad de vida tanto de residentes como de visitantes.
En el marco del proyecto de transformación del corredor viario entre San Isidro y Las Américas, aún queda por aprobar el tramo final que conecta el núcleo de Granadilla con Las Chafiras.