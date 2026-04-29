La escultura del danzarín abre la polémica sobre las danzas de cintas de Güímar

Güímar se encuentra dividida en torno al debate sobre el reconocimiento a sus danzas de cintas, una de las tradiciones más antiguas del patrimonio cultural canario. La alcaldesa, Luisa Castro (PP), anunció ayer que la escultura del danzarín se inaugurará el próximo 29 de junio en la plaza de San Pedro, mientras Coalición Canaria (CC) presentó ayer una moción exigiendo que el acuerdo plenario original se respete en su integridad.
En marzo de 2025, la Comisión Informativa de Cultura aprobó una propuesta para reconocer mediante obra escultórica las tres danzas del municipio: San Pedro Arriba, San Pedro Abajo y El Escobonal. El acuerdo contemplaba la instalación de tres relieves en los tres barrios, más una escultura central en el casco urbano.
Sin embargo, ya con el PP al frente del gobierno municipal, la ejecución ha tomado otro rumbo. La alcaldesa popular defiende que su equipo “comenzó a tramitar los expedientes hace aproximadamente un año”, y que la estatua resultante, confeccionada en bronce y sufragada con fondos del Gobierno de Canarias por un importe de 55.000 euros, sintetizará en una sola pieza las particularidades de las tres danzas. “La escultura del danzarín reunirá los requisitos y características particulares de todas las danzas en uno solo”, afirmó, a la vez que rechazó, por ahora, la instalación de figuras en cada barrio, aunque dejó caer que en un futuro se instalará una en honor al tamborilero.
La portavoz de CC en Güímar, Haridian Martín, rechazó que la decisión del PP equivalga a cumplir el acuerdo aprobado en pleno. “Es una decisión personal, sin contar con la opinión de las danzas de las cintas del municipio”, denunció.
La propuesta original de CC, según explicó la portavoz, fue elaborada en coordinación con los representantes de las tres danzas y recogía sus demandas concretas de reconocimiento. La idea era dotar a cada barrio de un elemento escultórico propio, un relieve o una figura en acero corten en cada una de las tres plazas de los barrios, y culminar con una estatua central que “sintetizase la idiosincrasia de la danza de las cintas en su conjunto”.
Los nacionalistas califican de “incumplimiento parcial”, por ello, la formación presentó ayer en el pleno una moción reclamando que el acuerdo plenario se ejecute en los términos en que fue aprobado o, en su defecto, que se someta de nuevo a debate. La moción fue votada en contra.