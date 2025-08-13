Hallan en una cueva de Canarias un objeto único que podría cambiar lo que sabemos del pasado prehispánico

Un recipiente completo localizado en una cueva del barrio de El Jesús, en Tijarafe (La Palma), fue extraído el pasado 11 de agosto en una actuación arqueológica singular.
El hallazgo se produjo en 2024, durante la 8ª Campaña Arqueológica del Proyecto Occidente, dirigida por los doctores Francisco Pérez Caamaño y Javier Soler Segura, con el respaldo de la Concejalía de Patrimonio del Ayuntamiento de Tijarafe y la financiación de la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias.
La pieza apareció durante la prospección del tramo sur del pago de Aguatavar y los barrancos de El Jesús, en un trabajo que también contó con la participación del Tercer Campus de Arqueología de Tijarafe.
El hallazgo se mantuvo en reserva, con conocimiento de las autoridades, para coordinar su recuperación junto al Ayuntamiento de Tijarafe, el Cabildo de La Palma y el Gobierno de Canarias.
En arqueología, los objetos localizados suelen permanecer en su emplazamiento si no hay riesgo inmediato para su integridad. Sin embargo, al tratarse de un recipiente completo y susceptible de expolio, se planificó su extracción con un equipo técnico especializado.
El objeto estaba en una cueva de difícil acceso, prácticamente exento del suelo, con algunas roturas y aprisionado por piedras, lo que había generado una grieta que amenazaba su conservación. La restauradora Salomé González Rodríguez consolidó la fractura el día previo y participó en la operación para minimizar el riesgo de rotura durante la manipulación.
La extracción se desarrolló con éxito el 11 de agosto y fue documentada en imágenes y vídeo para la elaboración de un reportaje que muestre el procedimiento a la ciudadanía.
El recipiente está ahora bajo custodia del Ayuntamiento de Tijarafe, mientras se llevan a cabo su restauración y los análisis correspondientes, incluidos un estudio cerámico y otro fotogramétrico.
Según las fases cerámicas de La Palma, pertenece a la Fase IVb, predominante en el momento de la conquista, aunque presenta elementos decorativos inusuales que podrían responder a variaciones locales o a la pervivencia de tradiciones alfareras anteriores. Los especialistas ofrecerán una valoración más precisa cuando finalicen los estudios.