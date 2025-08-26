Indignación herreña: una turista se salta todas las normas en la Sabina y fuma en plena alerta de incendios

Indignación la que ha causado una turista en El Hierro que, sin ningún tipo de escrúpulo, se saltó el cordón de seguridad que protege a la Sabina.
Un usuario de TikTok ha compartido lo ocurrido recalcando, además, que la isla se encontraba en alerta por incendio forestal, lo que ha provocado la indignación en la Isla. Puedes ver aquí la publicación de alexandredavidgon.
“Cansada de este turismo irresponsable”, dice otra usuaria que no entiende que “estas cosas sigan ocurriendo”, mientras otra recalca el “poco respeto” que se tiene con los espacios naturales -y protegidos-, de Canarias.
La Sabina de El Hierro: símbolo natural y patrimonio único de Canarias
La Sabina de El Hierro es uno de los iconos naturales más reconocibles del Archipiélago. Situada en la zona de La Dehesa, dentro del municipio de La Frontera, esta especie de sabina canaria (Juniperus turbinata ssp. canariensis) ha adquirido fama internacional por la peculiar forma de sus troncos y ramas, moldeadas durante siglos por los intensos vientos alisios.
Estos árboles, que se inclinan hasta casi rozar el suelo, representan la resiliencia de la naturaleza en un entorno agreste y de condiciones extremas. No se trata de un único ejemplar, sino de un bosque de sabinas, aunque una de ellas —la conocida como Sabina monumental— se ha convertido en emblema de la Isla y en protagonista de innumerables fotografías.
La Sabina está protegida como parte del Parque Rural de Frontera, un espacio natural de alto valor ecológico. Además, su imagen ha sido adoptada como símbolo de la identidad herreña, llegando a aparecer en el escudo oficial de El Hierro.
Visitar la Sabina implica seguir estrictas normas de conservación, pues se trata de un espacio especialmente vulnerable a la acción humana. Por ello, las autoridades insisten en la importancia de respetar los accesos habilitados y evitar comportamientos que pongan en riesgo este patrimonio natural único en el mundo.