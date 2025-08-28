Una testigo aclara cómo murió la joven en la tragedia de El Hierro: “Los ojos se nos quedaron en el mar”

Se investiga la muerte de una joven de 20 años en el Charco Manso, en el municipio de Valverde (El Hierro), ocurrida este miércoles.
Según informó ayer el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias, la víctima fue rescatada del mar en parada cardiorrespiratoria por un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias.
Pese a las maniobras de reanimación del Servicio de Urgencias Canario (SUC), no pudo ser salvada.
Este jueves, el medio digital diarioelhierro.es ha publicado el testimonio de una mujer que presenció los hechos. En un relato difundido a través de Instagram, la testigo asegura que la víctima no se precipitó al mar de forma accidental, sino que fue arrastrada por una ola cuando se encontraba con otra joven haciéndose fotos en una zona expuesta.
Una búsqueda desesperada en el charco de El Hierro
Según recoge el citado medio, la superviviente logró salvarse al quedar situada más arriba y poder aferrarse a las rocas, aunque resultó herida y sangrando. La testigo añade: “Los ojos se nos quedaron en el mar y en los recovecos de las rocas en una búsqueda desesperada. El helicóptero recuperó el cuerpo sin poder hacer nada por su vida”.
En su declaración, subraya además que fue la propia acompañante de la víctima quien le dijo que estaban haciéndose fotos en el lugar: “De haberlas visto, les hubiera dado cuatro gritos de cuidado, peligroso”, señala en su relato.