La Laguna se afianza entre las 20 mejores universidades de España

Diaro de Avisos – EFE | La Universidad de La Laguna (ULL) se mantiene entre las veinte mejores universidades de España en la nueva edición del prestigioso Academic Ranking of World Universities, elaborado por Shanghai Ranking Consultancy.
Según informó ayer la ULL, “este resultado reafirma su posición como una institución de referencia en el sistema universitario español, caracterizada por la calidad de su actividad investigadora”.
De las más de noventa universidades españolas, solo 36 figuran en este ranking internacional, de las que 35 son públicas. Dentro de este grupo, la ULL consolida su presencia en posiciones de referencia en educación superior, reforzando su imagen en el ámbito académico y científico.
En términos generales la Universidad de La Laguna experimenta un retroceso en el ranking, y vuelve este año a la franja de posiciones que ocupaba en 2023, entre los puestos 701-800, desde el tramo de entre 501-600 en el que se encontraba.
Además, se destaca, como novedad, que entra en el ranking la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), situándose en el tramo 901-1.000.
La Universidad de La Laguna achaca su descenso con respecto a la edición anterior a que en 2024, gracias a un investigador altamente citado, se mejoró sustancialmente la puntuación global.
La ausencia de este elemento concreto en 2025 explica la pequeña variación, sin que ello afecte a la fortaleza de los indicadores generales de la institución, que siguen mostrando un alto nivel de rendimiento.
Excelencia científica
En particular, señala que la Universidad de La Laguna mantiene una presencia destacada en indicadores de excelencia científica, como la publicación en revistas de máximo impacto internacional, Nature y Science, indicador en el que se sitúa como la quinta universidad española. Estos resultados reflejan la capacidad investigadora de la ULL y su contribución al avance del conocimiento en áreas de relevancia estratégica.
La edición 2025 del Academic Ranking of World Universities “reafirma que los valores de Universidad de La Laguna como institución sólida y estable, con un posicionamiento destacado en numerosos indicadores internacionales y una trayectoria investigadora ampliamente reconocida. Su contribución resulta clave para la proyección académica y científica de Canarias y de España en el contexto global”, afirman desde la ULL.
El medallero español comienza de nuevo con la Universidad de Barcelona, que mantiene el estatus del año pasado al situarse entre los 200 primeros puestos, su mejor clasificación.
La lista de las diez primeras españolas es idéntica a la del año pasado y los tramos en los que se sitúan también: la Universidad de Valencia (del 201 al 300 de las mejores); las Autónomas de Barcelona y Madrid, Complutense, Pompeu Fabra, Granada y País Vasco, de nuevo en la horquilla 301-400, y la Politécnica de Valencia y la de Sevilla repiten en el rango 401-500.
Harvard, 23 años en cabeza
Algunas otras de la treintena de universidades españolas mejoran su posición y otras la empeoran respecto a la clasificación mundial de 2024, que estaba encabezada, igual que este año, por la Universidad de Harvard. Está a la cabeza desde hace veintitrés años consecutivos. Entre las españolas, mantiene su liderato la de Barcelona.
A la medalla de oro de Harvard, le sigue la Universidad de Stanford y el Instituto Tecnológico de Massachussetts (MIT), y completan las diez mejores Cambridge; Berkeley; Oxford; Princeton; Columbia; Caltech y la Universidad de Chicago.
En esta clasificación, Reino Unido suma 61, Alemania 51, Italia 41, Francia 27, Países Bajos 13, Suecia 14, Austria 10, Suiza 9, Bélgica 7, Dinamarca 6, Finlandia y Portugal 7 cada uno, y Noruega, cinco. En Europa continental, la primera universidad en la lista es la París-Saclay, que se mantiene como líder al posicionarse en el puesto trece, seguida de la ETH de Zúrich, en el veintidós.
Si es entre las asiáticas, la de Tsinghua (la 18) asciende cuatro puestos y se consolida en su estatus como la mejor de Asia, mientras la de Melbourne (38) lidera la clasificación de las de Oceanía durante quince años consecutivos.
La clasificación se ha realizado entre más de 2.500 instituciones de educación superior y, una vez más, ninguna universidad española aparece entre las cien mejores posicionadas en la lista dominada por EE.UU.