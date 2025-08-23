El Ayuntamiento de La Laguna anuncia obras que comenzarán el lunes y afectarán a varias calles

El Ayuntamiento de La Laguna, a través de la concejalía de Obras e Infraestructuras, acometerá en los próximos días varias actuaciones de asfaltado y mejora de vías en La Verdellada, Las Gavias y Los Majuelos, dentro de la estrategia municipal de reparación y mantenimiento de la red viaria municipal.
La primera de estas actuaciones comienza el lunes 25 de agosto en la calle Doctor Miguel Melo Benito, de Las Gavias. Se trata de una vía de 635 metros, paralela al Camino Las Gavias, y una de las principales arterias de acceso a las viviendas de este enclave lagunero.
Los trabajos de asfaltado se prolongarán por espacio de cinco días, acometiendo un primer tramo entre las calles Atxona y Pedro González, y un segundo entre esta última vía y el cruce del Camino Tornero.
A partir del martes 26 se llevarán a cabo distintas actuaciones en la Avenida de La Libertad, en el polígono de Los Majuelos, que obligarán a cortar la circulación del tráfico en sentido bajada.
En una primera fase la empresa mixta Teidagua acometerá trabajos de mejora de la red de canalización de aguas, mientras que del 8 al 12 de septiembre se procederá al asfaltado de la vía entre la Avenida El Paso y la calle Aceviño hasta el cruce de la TF-2.
Por último, a partir del lunes 1 de septiembre el área de Obras e Infraestructuras acometerá la repavimentación de la calle Francisco Afonso Carrillo, una de las vías principales del barrio de La Verdellada, ya que da acceso a la plaza mayor y el Centro Ciudadano.
Los trabajos se llevarán a cabo en un tramo aproximado de 290 metros desde la Avenida La Salle hasta la calle Cruz de Marca. En esta vía el Ayuntamiento ya había ejecutado con anterioridad la reforma del acerado y el rebaje de bordillos, para mejorar la seguridad peatonal.
La Laguna pide colaboración vecinal
El concejal de Obras e Infraestructuras, Ángel Chinea, recuerda que estas actuaciones “responden a criterios técnicos a la hora de atender de forma prioritaria las calles que se encuentran en peores condiciones en los distintos pueblos y barrios del municipio, y el volumen de tráfico que soportan, con el fin de garantizar la seguridad vial tanto de los conductores como de los peatones”.
Desde la concejalía de Obras se solicita la mayor colaboración vecinal, para que estos trabajos puedan desarrollarse con normalidad, prestando especial atención a la señalización vertical y las indicaciones de los operarios. Las posibles alteraciones en el acceso a los garajes de la zona serán comunicadas por la empresa concesionaria de los trabajos, según se desarrollen las obras.