La Laguna Tenerife, fiel a su historia en su nueva camiseta

Ante una multitud congregada en la fachada del Ayuntamiento, La Laguna Tenerife presentó su nueva camiseta para la campaña 25/26. El mítico Plano de Torriani ha sido la inspiración para las dos equipaciones aurinegras.
La presentación de las camisetas fue un acto de homenaje al canarismo, con cientos de personas disfrutando de la actuación del tinerfeño ST Pedro y pudiendo vivir ese ambiente que ya se echaba en falta desde el final de la pasada campaña.
El crecimiento del club, en cuanto a organización y a capacidad para congregar a la masa social es evidente.
La Laguna Tenerife y el Plano de Torriani
Los uniformes del La Laguna Tenerife de los últimos cursos siempre tienen un motivo claro, unaa razón de ser, y el del nuevo curso no podía ser distinto. El Plano de Torriani es el motivo de una camiseta con la que seguir haciendo historia en Liga Endesa y Basketball Champions League.
En 1588, el ingeniero italiano Leonardo Torriani elaboró el primer plano conocido de San Cristóbal de La Laguna, documento que muestra cómo el centro histórico ya había tomado forma en el siglo XVI. El mapa refleja la coexistencia de dos núcleos: un grupo desordenado de viviendas al oeste de la iglesia de La Concepción y, hacia el este, un trazado geométrico que conectaba la llamada Villa de Abajo mediante tres calles principales: Herradores, Obispo Rey Redondo y San Agustín. Estas vías, junto a Nava y Grimón y la plaza del Adelantado, conformaban el esqueleto urbano que aún hoy define a la ciudad.
La Laguna se convirtió así en la primera ciudad colonial no fortificada, un concepto innovador para la época. La protección natural de las montañas que rodean el valle hacía innecesarias las murallas, lo que permitió desarrollar un modelo urbano abierto. Su ubicación, a unos 500 metros sobre el nivel del mar, facilitó la creación de un asentamiento planificado que más tarde inspiraría el diseño de numerosas ciudades coloniales en América.
Pese a los cambios sufridos a lo largo de los siglos, el centro histórico de La Laguna mantiene la estructura diseñada en el siglo XVI, algo a lo que homenajea, este próximo curso, La Laguna Tenerife.
“Orgullosos”
Luis Yeray Gutiérrez, alcalde de La Laguna, se mostró “orgulloso” de que el CB Canarias, gracias al patrocinio firmado hace un año, pasee el nombre de la ciudad “por todo el país y Europa” gracias “a la magnífica campaña que realizó compitiendo al más alto nivel”.
“La repercusión mediática y económica de este patrocinio ha sido enorme. Pero sobre todo se reforzado el sentimiento de pertenencia del club a la ciudad, y así lo ha entendido la afición, que sabe que La Laguna es el Canarias y el Canarias es La Laguna”, recalcó.
El alcalde lagunero puso en valor “el trabajo excelente” que está llevando a cabo el club: “Estoy seguro de que el equipo dará todo en cada partido”.
La consejera de Deportes del Cabildo de Tenerife, Yolanda Moliné, resaltó el papel emblemático del CB Canarias, que “se ha convertido en todo un símbolo de Tenerife, haciendo llegar a los aficionados y a la sociedad en general los principales valores del deporte: la solidaridad, el compañerismo, la generosidad de poner esfuerzos en común para lograr un objetivo”.
“Esos- señala Moliné- son los pilares del éxito de este club, que lleva el nombre de Tenerife a lo más alto del baloncesto en nuestro país”, dijo.
Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, destacó el nuevo papel de Aniano Cabrera en la presidencia de La Laguna Tenerife: “Empezamos la temporada con toda la ilusión con Aniano Cabrera al frente, con el equipo ya formado, preparado para darlo todo en las canchas y hacer disfrutar a la afición como nos tiene acostumbrados”.