La ola de calor llega hoy a su punto máximo en Canarias, con cuatro islas en aviso rojo

Los termómetros llegaron ayer hasta los 43,5 grados centígrados en la localidad grancanaria de Tasarte, a los 41,8 en Antigua (Fuerteventura) y a los 39,7 en la estación de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de el Llano de los Loros, en el municipio de La Laguna. Fueron los tres puntos del Archipiélago en los que la canícula se dejó sentir con mayor intensidad.
Hoy será el día más duro de este episodio anómalo de calor, tanto por su duración como por su intensidad, que ha puesto en jaque a las Islas. Cuatro de ellas estarán hoy, entre las 11.00 y las 19.00 horas, en aviso rojo de la Aemet (riesgo extremo): Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, mientras que La Palma, La Gomera y El Hierro permanecerán como ayer, es decir, en aviso naranja (riesgo importante).
La previsión de la agencia meteorológica indica que el calor apretará aún más en esta jornada, una sensación que se agravará con la llegada de calima procedente del continente africano. Se alcanzarán los 39 grados en amplias zonas del Archipiélago, especialmente en el interior, y se superarán los 40 en puntos del sur e interior de las cuatro islas en aviso rojo. Es más, en zonas del interior de Lanzarote y Fuerteventura no se descartan los 44 grados.
Las noches tampoco darán tregua y dormir costará lo suyo, ya que se esperan mínimas que no bajarán de los 26 grados. Habrá zonas, especialmente en las medianías de la mitad sur y oeste de las Islas, donde los termómetros rondarán los 30 grados de madrugada.
Mañana se espera que el mercurio descienda un par de grados, un mínimo alivio que apenas se notará, ya que las máximas seguirán rondando los 40 grados en Gran Canaria (la isla peor parada en este episodio y la única en aviso rojo mañana) y los 37 en el resto del Archipiélago, que mantiene el aviso naranja.
El polvo en suspensión seguirá enturbiando la atmósfera y perjudicando a las personas con enfermedades crónicas o respiratorias, por lo que es conveniente adoptar medidas de autoprotección como el uso de mascarillas y mantener puertas y ventanas cerradas.
El martes, aunque persistirá la calima, las temperaturas experimentarán, por fin, un descenso moderado de forma generalizada, anuncia la Aemet, si bien aún se podrán alcanzar los 34 grados en el interior de las islas orientales y de Tenerife. Ese día el viento soplará con intervalos de fuerte en las vertientes noroeste.
Ante esta situación meteorológica -una de las olas de calor más intensas de los últimos años-, el Gobierno de Canarias insiste en recomendar a la población que no realice ejercicios físicos en las horas centrales del día y que permanezca en lugares frescos, bebiendo mucho líquido y protegiéndose del sol en el exterior.
Además, subraya la importancia de consumir comidas ligeras y no ingerir bebidas alcohólicas. Desde Salud Pública también se pide tener especial cuidado con las personas mayores y los menores, más vulnerables ante estos episodios de calor intenso.
RIESGO FORESTAL
Los cabildos y los ayuntamientos han activado sus planes de emergencia por este episodio de temperaturas extremas y recomiendan a la ciudadanía extremar las precauciones con cualquier actividad que pueda generar incendios.
En el caso de Tenerife se han establecido una serie de limitaciones para acceder a los montes. Dada la coincidencia de la ola de calor con la observación de las perseidas o lágrimas de San Lorenzo, que alcanzarán su máxima intensidad mañana y el martes, se ha decidido cerrar desde este lunes a las 18.00 horas las carreteras de acceso a la zona forestal (La Esperanza, La Orotava y Chío), ya que se entiende que la confluencia de tráfico y personas dificultaría las tareas de evacuación y la propia operatividad de las brigadas forestales en caso de declararse un incendio en el monte.