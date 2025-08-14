arona

Las mareas altas afectan a la costa de Arona y provocan cortes

Cabe recordar que en las próximas horas se espera mala mar en Tenerife
TF-66 en su paso a la entrada de Las Galletas. DA
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

Las mareas altas registradas el pasado martes han tenido especial incidencia en el Sur, concretamente en Arona, donde el litoral de Las Galletas se ha visto afectado por el fuerte oleaje.

En la playa de este enclave costero y en varios puntos cercanos, la fuerza de las olas provocó el desplazamiento de rocas hacia la vía pública. La situación se hizo especialmente evidente en la carretera general TF-66, donde el tránsito de vehículos se vio dificultado debido a los obstáculos en la calzada.

  1. “Es la primera vez que veo eso en 35 años”: sorpresa y advertencias por lo ocurrido en El Médano
  2. Canarias activa otra prealerta, que se suma a la ola de calor y la calimaCanarias activa otra prealerta, que se suma a la ola de calor y la calima

En el paseo marítimo, las subidas de marea provocaron la acumulación de agua, lo que obligó a aplicar cortes puntuales al tráfico rodado y peatonal.

En las próximas horas se espera mala mar, con olas de hasta dos metros altura en las costas suroeste, sur y sureste de El Hierro, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas