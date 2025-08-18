Martínez gana en Breña Alta como colofón al festival de Ajedrez

Como ya es tradicional y en un buen ejemplo de optimización de recursos, Breña Alta fue este fin de semana la capital del Ajedrez canario con la celebración de uno de los torneos con más solera de las Islas, no en balde ya son 27 las ediciones de esta competición que aprovecha el enorme poder de convocatoria del ‘Jugando con Las Estrellas’ (que se disputó desde el viernes 8 al 15 en Santa Cruz de La Palma) para poder presumir de niveles tan competitivos como el de este año, con cinco Grandes Maestros (GM) entre los inscritos.
Fue uno de ellos, concretamente el cubano Lelys Martínez, quien se sacó la espina de su décimo sexto puesto en la capital (cuando era el quinto preclasificado por su ránking) para imponerse en el XXVII Guanche de Plata tras una trepidante ronda final de esta competición que se juega en la llamada modalidad activa (15 minutos por ajedrecista más cinco segundos de incremento por jugada) dado que durante la misma logró una victoria decisiva ante el fuerte Maestro Internacional eslovaco Stefan Mezur que a la postre le concedió ganar el torneo por cuanto su principal adversario, el también GM Aleksa Strikovic, no pasó de las tablas frente al MI peruano Gianmarco Leiva.
Se da la circunstancia de que Strikovic, todo un veterano de las 64 casillas de origen serbio afincado en Galicia desde hace décadas, también fue segundo en la edición del Guanche de Plata celebrada hace dos años y en la que por mejor desempate se llevó el título el MI argentino Facundo Pierrot.
Lo cierto es que el Ajedrez en La Palma es un fenómeno deportivo que trasciende de lo meramente competitivo dados los conocidos beneficios que su práctica genera en sectores como la educación, la rehabilitación o la prevención de salud mental, y que cuenta con un notable seguimiento en clubes de la Isla Bonita con ejemplos tan significativos como el Club Baltajaque de Breña Alta, organizador junto a la Federación Canaria de Ajedrez de este torneo y de cuyo excelente proceder dan cuenta los excelentes resultados que su cantera suele lograr en los campeonatos de Canarias reservados para los más jóvenes.
Impulso
Todo ello gracias al loable impulso que, junto al Cabildo de La Palma, le presta el Ayuntamiento de dicha localidad palmera, cuyo alcalde, Jonathan de Felipe, y su concejala de Deportes, Nira Rodríguez, presidieron ayer junto al presidente de la federación canaria, José Carlos Martín, la entrega de premios tras dos emocionantes jornadas de las que también hay que destacar el desempeño del MI hispano venezolano Pedro Martínez (empatado a puntos con Strikovic y solo a medio del ganador cubano), así como el cuarto puesto del veterano GM croata afincado en Canarias Bojan Kurajica y el octavo lugar cosechado por el Maestro FIDE tinerfeño (MF) Deniman Mamani, que terminó siendo el mejor clasificado por lo que respecta a los ajedrecistas nacidos en las Islas.
La cita del Guanche de Plata pone el colofón a un formidable festival de Ajedrez que ha dinamizado la actividad en comercios y hostelería de la capital palmera durante esta primera quincena de agosto con la presencia de aproximadamente dos centenares de visitantes entre ajedrecistas llegados de fuera y acompañantes y/o entrenadores, además de facilitar a los deportistas canarios una excelente oportunidad para medirse con rivales de nivel superior, lo que siempre es el mejor método para mejorar su nivel de juego.
Resta añadir que fuentes de la organización dan por garantizadas nuevas ediciones del ‘Jugando con Las Estrellas’ y del Guanche de Plata dado el éxito que está cosechando La Palma con esta apuesta por el Deporte Ciencia.